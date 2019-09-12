Son Dakika Haberleri: Çorum'dan "Diyarbakır anneleri"ne destek
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Çorum'dan "Diyarbakır anneleri"ne destek

2 saat önce

Çorum Nisa Kadın Platformu Başkanı Yasemin Eyvazlı, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanında olduklarını söyledi.

Çorum'dan

Çorum Nisa Kadın Platformu Başkanı Yasemin Eyvazlı, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanında olduklarını söyledi.

Eyvazlı, Belediye Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemine destek verdiklerini açıkladı.

Diyarbakırlı annelerin "Evladımı geri istiyorum" çığlıklarının gün geçtikçe büyüyüp tüm insanlığın vicdanına ulaştığını belirten Eyvazlı, "Biz Anadolu kadınları tarih boyunca çocuklarına kına yakıp vatan savunması için davul zurna eşliğinde yollamayı şeref bildik. HDP'nin kaçırıp terörist ve vatan haini olması için beyinlerini yıkadığı çocukların ana babaları yüreklerindeki yangın ile yaşıyor. Onların bu yürek yangınını bizler de derinden hissediyoruz." dedi.

Diyarbakır'daki eylemi yalnız annelerin değil babaların da büyük bir inançla sürdürdüğünü dile getiren Eyvazlı, "Terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanındayız. Bu korkusuz, şecaati annelerimizin evlatlarını geri alabilmek için verdikleri haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Hepimizin ortak yarası olan bu zulmün karşısında sivil direnişleri ile duran, barışın ve huzurun yanında olduklarını bütün dünyaya gösteren, büyük bir inançla hak, hukuk mücadelesi veren, nihayetinde evlatlarına kavuşabilmek için nöbet tutan kadınları ve cesur ailelerin canı gönülden destekçisiyiz." diye konuştu.

Çocukların teröre bulaştırılmasına sessiz kalmayacaklarının altını çizen Eyvazlı, şunları kaydetti:

"Çocukların terörist yapılması için, bu devlete ve milletimize düşman yetiştirilmesi için dağa çıkarılması nasıl zelil, aşağılayıcı ise Diyarbakır'da çocuklarını bu bataklıktan kurtarmak isteyen anaların bu onurlu mücadelesine karşı sessiz kalmak da aynı derecede utanç vericidir. Siyaseti bir araç olarak kullanmaya barış, kardeşlik ve özgürlük adı altında çocuklarımızı terör örgütü PKK'ya kaçıranlara karşı mücadelesine devam eden annelerimizin yanındayız ve çocukların kıyımına sessiz kalmayacağız. Diyarbakır'dan yükselen annelerin feryadı, terör örgütü ve yandaşlarının planlarını Allah'ın izniyle bozacak. Çünkü terörün boyutu ne olursa olsun, hangi merciden destek alırsa alsın anne yüreğinin gösterdiği bu mert, cesur yüreklilik karşısında duramayacaktır. Sırtını PKK'ya ya da PYD'ye yaslayan, onlardan güç aldığını söyleyen sözde siyasi parti, anneliğin gücü karşısında kaybedecektir."

Diyarbakır, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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