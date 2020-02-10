Çorum'dan Elazığ'a yakacak yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'dan Elazığ'a yakacak yardımı - Son Dakika

Çorum'dan Elazığ'a yakacak yardımı

6 saat önce

Çorum Marangozlar Odası ile Kömürcüler Derneği tarafından Elazığ ve Malatyalı depremzedelere kömür ve odun yardımı yapıldı.

Çorum'dan Elazığ'a yakacak yardımı, System.String[]

Çorum Marangozlar Odası ile Kömürcüler Derneği tarafından Elazığ ve Malatyalı depremzedelere kömür ve odun yardımı yapıldı.


Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Kömürcüler Derneği Başkanı Mustafa Mert ve dernek yöneticileri tarafından temin edilen 1 tır yakacak yardımı bugün ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal'ın katılımıyla yolcu edildi.


İçinde bulunduğumuz kış aylarında depremzedelerin içini bir nebze olsun ısıtmak istediklerini ifade eden Akdağ ve Mert, yardım kampanyasına destek olan herkese teşekkür ettiler.


Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Akdağ ve Mert, yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Yüce Allah, ülkemizi her türlü felaketlerden korusun" dediler. - ÇORUM

Elazığ, Akdağ, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı
Elazığ'ı bilen Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı: Son dilimlere girdik ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:23:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'dan Elazığ'a yakacak yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]