Çorum'dan İdlib'e 2 tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'dan İdlib'e 2 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Çorum'dan İdlib'e 2 tır yardım gönderildi

7 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde toplanan 2 tır yardım İdlib'e gönderildi.

Çorum'dan İdlib'e 2 tır yardım gönderildi, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde toplanan 2 tır yardım İdlib'e gönderildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında İskilip İHH ve İskilip Müftülüğü, Atıf-Der ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan 2 tır insani yardım malzemeleri İdlib'e uğurlandı.


İHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçı, İskilip'teki sivil toplum kuruluşları tarafından İdlib'e gönderilmek üzere 2 tır yardım toplandığını söyledi.


Çorum merkezden 15'e yakın tırın İdlib'e gönderileceğini açıklayan Özkabakçı, "Şuanda İdlib'te durum çok vahim. Çocuklar ağaçların altında donarak ölme durumundular. İnsanlar mağdur, mazlum, çadır bekliyorlar. Allah razı olsun Türk halkından gerekli desteği sağlıyorlar. Binlerce tır şuanda İdlib'e çıkmış durumda. Oradaki kardeşlerimize yardımlar ulaştırılıyor" dedi.


İskilip İ.H.H Temsilcisi Ramazan Yakut da, "İskilip de hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımlar ise 1 tır dolusu un, 1 tır dolusu kömür ve 1 tır da giyecek, gıda malzemeleri, temizlik malzemeleri, ayakkabı, odun, halı, kilim, battaniye, yastık ve soba gibi insani yardım malzemeleriyle doldurduk. Allah kampanyaya destek olan herkesten razı olsun" diye konuştu. - ÇORUM

İskilip, Çorum, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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