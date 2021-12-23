Çorum'dan kar manzaraları - Son Dakika

Çorum'dan kar manzaraları

ÇORUM Çorum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle, şehir beyaz örtüye büründü. Kentte kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.

Çorum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Çorum Belediyesi de hem araçların hem de yayaların ulaşım problemi yaşamaması için çalışma başlattı. Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen karla mücadele çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Vatandaşlar ise Hürriyet meydanında kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşayan kuşlara yem bıraktı.

Belediye ekipleri bir taraftan karla mücadele çalışması yaparken, diğer taraftan ise sokak ve yaban hayvanlarını besleme çalışmaları devam ediyor. Ekipler yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

Türkiye'nin geçen yıl en az yağış alan ili olan Çorum'da kar yağışı büyük bir sevinçle karşılandı. Beyaz örtüyle kaplanan mekanların arasında yer alan Millet Parkı, Bosna Parkı, Hürriyet meydanında ise kartpostallık manzaralar oluştu. Eşsiz bir görünüme kavuşan Millet Bahçesindeki manzara görenleri hayran bıraktı.

Havadan görüntülenen karla kaplı mekanların görüntüsü görenleri adeta büyüledi.