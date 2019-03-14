Çorum'dan Kısa Kısa

Çorum Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, tüketici hakem heyetlerinin tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasında önemli görev üstlendiğinin söyledi.

Çorum Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, tüketici hakem heyetlerinin tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasında önemli görev üstlendiğinin söyledi.



Yıldırım, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ÇESOB) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, tüketicileri sahip oldukları yasal haklar konusunda bilgilendirme ve bu hakların korunmasında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Tüketicilerin haklarının korunmasında tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Tüketici hakem heyeti, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasında önemli bir görevi yerine getiriyor." dedi.



Yıldırım, tüketicilerin karşılaştıkları sorunları tüketici hakem heyetine taşıyabileceği gibi 175 Alo Tüketici Danışma Hattı'ndan da yardım alabileceğini kaydetti.



Yıldırım, konuşmasının tüketicilerin haklarının korunması konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve ÇESOB Başkanı Recep Gür'e teşekkür plaketi verdi.



Su ürünleri av yasağı 15 Mart'ta başlıyor



Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, su ürünleri avlanma yasağının 15 Mart'ta başlayacağını bildirdi.



Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, balık çeşitliliğinin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü, bu kapsamda akarsu, baraj, göl ve göletlerde sazan, kadife, siraz, yayın ve tatlı su kefali balıklarının üreme ve yumurtlama zamanı olan 15 Mart-15 Haziran, sudak ve tatlı su levreği türlerinin ise 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında avlanmalarının yasaklandığını belirtti.



Ayrıca Göçenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı göletlerinde yıl içerisinde her türlü balık avcılığının yasak olduğuna işaret eden Sarı, "İlimizde 2017 yılında pullu sazan yavrusu atılarak balıklandırma çalışması yapılan merkez Ahmetoğlan göleti, Mecitözü Hıdırlık, Ortaköy Oruçpınar, Osmancık Öbektaş ile 2018 yılında balıklandırma çalışması yapılan merkez Yeşilyayla, Mecitözü Kozören, Osmancık Karalargüney, Bayat Çayköy, Sungurlu Alembeyli ve Hacılarhanı ile Alaca Kalecikkaya göletlerinde iki yıl boyunca avcılığın yapılması yasaktır." ifadelerini kullandı.



Felsefe Atölyesi'nde "8 Mart" sohbeti



Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi ile Akkent Gençlik Merkezince "Felsefe Atölyesi" toplantısı gerçekleştirildi.



Çorum Belediyesi Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde Aile Eğitim Merkezi idarecisi Zehra Betül Özseçer tarafından gerçekleştirilen Felsefe Atölyesi etkinliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ele alındı.



Katılımcıların toplumdaki kadın algısı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemi üzerine görüşlerini aktardığı etkinlikte, kadının ailedeki, toplumdaki ve iş hayatındaki rolü de tartışıldı.



HİTÜ'den kitap bağışçılarına teşekkür



Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite kütüphanesine 500'den fazla kitap bağışında bulunan bağışçılara teşekkür paketi verdi.



Alkan, Hitit Üniversitesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi Kütüphanesinde bağışçılarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, kütüphanelerin üniversitelerin en önemli hazineleri olduğunu söyledi.



Hitit Üniversitesinin kütüphanesini geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Alkan, şunları kaydetti:



"En önemli payı kamu kaynakları olmak üzere gönüldaşlarımızın da destekleriyle oldukça zengin koleksiyona sahip kütüphanelerimizi oluşturmuş bulunmaktayız. Bugün itibarıyla kütüphanelerimizde basılı kitap sayımız 102 bine, süreli yayın sayımız ise bin 200'e ulaştı. 587 bin e-kitap, 76 bin e-dergi ve 6 milyon teze erişim sağlayan 54 elektronik veri tabanı ile 65 kullanıcı kapasiteli multimedya salonunda görsel ve işitsel olarak CD, DVD, DVD ROM, VCD'den oluşan bin 40 dijital materyal ve açık erişim sistemimiz kullanıcılarımızın hizmetindedir. Bu gelişme sürecine olan değerli katkılarından dolayı bağış yapan gönüldaşlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum."



Törende plaketlerin takdim edilmesinin ardından bağışçılara yeni kütüphane tanıtıldı.



Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı



Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlada park halindeyken hareket etmeye başlayan traktörünü durdurmaya çalışırken kişi, aracın altında kalarak ağır yaralandı.



İlçeye bağlı Karaçay köyünde ikamet eden K.B. (74), tarlasının kenarına park ettiği traktörün bir süre sonra hareket ettiğini fark edip durdurmaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü.



Traktörün arka tekerinin altına kalarak ağır yaralanan K.B, çevredeki vatandaşlar tarafından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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