Çorum'dan Kısa Kısa

Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na Çorum
'dan 4 bin adayın katıldığını bildirdi.
Alkan, yaptığı yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanan 2019-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının Hitit Üniversitesi Koordinatörlüğünce tek oturum halinde yapıldığını belirtti.
Sınavın 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla yapıldığını aktaran Alkan, şunları kaydetti:
"Yapılacak değerlendirme sonucu, adaylar en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına konulacak ve MSÜ tarafından belirtilen puan türlerine göre ikinci seçim aşamalarına katılabileceklerdir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir." Sungurlu
'da hacamat tedavisi hizmeti
Sungurlu Devlet Hastanesinde hacamat tedavisi hizmeti verilmeye başladığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yaptığı yazılı açıklamada, hacamat tedavisinin fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma ve sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerden oluştuğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığının usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaların önüne geçmek amacıyla 2014 yılında hekimlere yetki verildiğini hatırlatan Sobacı, "Sungurlu Devlet Hastanesinde de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi hizmete açılmış olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Alper Doğancı tarafından Kupa (hacamat) tedavisi yapılmaktadır." ifadesini kullandı.
Vatandaşların hacamat yaptıracağı yerin izin belgesinin olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini aktaran Sobacı, "Bu tedavi yöntemi ile organik bir rahatsızlığı tanımlanmayan hastalarda bağışıklık sistemini güçlendirme, ibromiyalji sendromu, romatizmal hastalıklara ait kronik ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, sabah tutukluğu, yorgunluk gibi durumlar, kas-iskelet sistemi mekanik ağrıları, diz ağrısı, migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi organik olmayan baş ağrıları, organik olmayan uyku bozuklukları, sindirim sistemi hastalıklarına ait bulantı, kusma, kabızlık gibi durumlar ve nevraljilere bağlı ağrılar için uygulanabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül
Çorum'da TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının bölge finalinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, 25- 28 Şubat
tarihlerinde Samsun
'da gerçekleşen bölge finalinde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine ödüllerini takdim etti.
Çoban, Milli Eğitim Müdürlüğü
toplantı salonunda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin insan hayatının artık teknolojiyle örüldüğünü söyledi.
TÜBİTAK Bilim Projeleri Yarışmasının, öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerini yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan bir etkinlik olduğunu belirten Çoban, "Öğrencileriniz bu etkinliklerin planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında eleştirel düşünme, zaman yönetimi, problem çözme, yazılı ve sözlü sunum ile bilimsel araştırma becerilerini geliştirecek, sabırlı ve özgüvenli olmayı öğrenerek, liderlik vasıflarını kazanıyorlar." dedi.
Çoban, yarışmaya katılan bütün öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.