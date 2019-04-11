Çorum'dan Kısa Kısa

Çorum'da kamu ve sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği (AB) hibelerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla 2. Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimi gerçekleştirildi.

Çorum'da kamu ve sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği (AB) hibelerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla 2. Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimi gerçekleştirildi.



Çorum Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu kararınca kent merkezindeki kamu ve STK'lar bünyesinde görevlendirilen AB Temas Noktaları personeline yönelik 2 gün süren eğitimde katılımcılara proje döngüsü, mevcut durum ve paydaş, sorun, hedef, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyetlerin planlanması, bütçe hazırlıkları ve bir projede değerlendirme kriterleri ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) destek programları hakkında bilgi verildi.



Vali Yardımcısı Recep Yüksel, eğitimin ardından katılımcılara sertifikalarını verdi.



Yüksel, "Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri" ile Çorum'un ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına başvurularının artırılmasını hedeflediklerini söyledi.



Katılımcıların eğitimlerde edindikleri bilgilerle bu alanda yetişmiş bireyler haline geleceklerini dile getiren Yüksel, "Yetişmiş insan kaynağı sayesinde il düzeyinde sağlanacak sinerji ile ortak aklı harekete geçirerek kentimizin çeşitli fonlardan daha fazla yararlanmasını hedefliyoruz." dedi.



Çorum Valiliği, vatandaşın memnuniyetini ölçecek



Çorum Valiliğince, vatandaşların Valilik birimlerince sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyini tespit etmek amacıyla anket çalışması yapacağı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, ankete katılmak isteyen vatandaşların anket formuna Çorum Valiliğinin "www.corum.gov.tr" web adresinden veya resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabileceği belirtildi.



Vatandaşların ankete 19 Nisan'a kadar katılabilecekleri aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Çorum Valiliği tarafından Valilik birimlerimizden yararlanan halkımızın memnuniyet düzeyini ve hastanede hizmet üreten personelin memnuniyetini ve sorunlarını değerlendirmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla anket formu hazırlanmıştır. Ankete katılım süreci 19 Nisan'a kadar devam etmekte olup, konu ile ilgili anket formları Çorum Valiliği web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmaktadır."



"Alaca Ziraat Odasının borçlarını ödedik"



Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, kayyum heyeti olarak Alaca Ziraat Odasının borçlarını ödediklerini, nisan ayı itibarıyla odanın personel ile vergi ve sigorta borcu bulunmadığını bildirdi.



Sayın, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum İdare Mahkemesinin kararıyla seçimleri süresiz olarak ertelenen Alaca Ziraat Odası'na Türkiye Ziraat Odaları Birliğince Alaca Ziraat Odası Genel Sekreteri Tuğrul Kaya ile birlikte kayyum heyeti olarak atandığını hatırlattı.



Kayyumun 12 Şubat'tan bu yana odayı yönettiğini anlatan Sayan, şunları kaydetti:



"Personelin ocak ve şubat ayı maaşlarının ödenmesi gerekmekteydi. Buna karşılık Alaca Ziraat Odasının ticari faaliyetlerinden doğan senetli alacakları olup ancak senet günü geçmiş, ödeme günü geçmiş, tahsil edilememiş senetleri bulunmaktaydı. Kayyum heyeti olarak zirai alet ve ekipman satışlarını hızlandırmak, aynı zamanda da çiftçimize destek olabilmek amacıyla zirai alet ve ekipman satışlarında yüzde 30'a varan indirimler uygulandı. Tahsil edilememiş, günü geçmiş senetlerin yüzde 70'i tahsil edildi. Yine tahsil edilememiş üye aidatlarının tahsiline gidilmiştir. Yapılan bu iş ve işlemlerin sonucunda kayyum heyeti olarak Alaca Ziraat Odasının borçlarını ödedik. Nisan 2019 itibarıyla Alaca Ziraat Odası Başkanlığımızın personele borcu, vergi ve sigorta borcu bulunmamaktadır. Kayyum heyetimiz tarafından zirai alet ve ekipman, İlaç ve tohum satışlarımız kampanyalı olarak çiftçilerimizin hizmetine sunulmaya devam edecektir."



"Çorum tarımının gelişmesi için 19 hedef belirledik"



İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, tarım sektörüyle alakalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kentteki tarımın geleceğini değerlendirmek üzere bir araya geldiği toplantıda, il müdürülüğünün belirlediği 19 hedef hakkında bilgi verdi.



Çorum'da damızlık hayvan satış borsası kuracaklarını belirten Sarı, "Çorum hayvancılıkta bölgede bir merkez olacaktır. 'Türkiye'de kaliteli ve sağlıklı hayvan Çorum'da bulunur' algısını oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.



Çorum tarımının kent merkezi ve ilçelerle birlikte bir bütün olarak ele alınması gerektiğini anlatan Sarı, "Çorum tarımının gelişmesi için 19 hedef belirledik. Tarım ve hayvancılıkta Çorum'u bölgenin merkezi yapacağız. Tarımsal ürünlerde sürdürülebilir bir yol izlememiz lazım. İl Müdürlüğü olarak tarımsal kalkınmanın İl genelini kapsayacak şekilde, iş birliği içerisinde hep beraber kalkındırmak amacıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Toplantıda Çorum'da tarım ve hayvancılık alanında yürütülen projeler ve sağlanan destekler ele alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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