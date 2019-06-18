Çorum'dan kısa kısa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Bahşılı köyünde ikamet eden H.Ö'den (71) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için eve girdi.

H.Ö'yü evde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eklpler, H.Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

H.Ö'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mantardan zehirlendi

Çorum'da yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Ortaköy ilçesinde araziden topladığı mantarı yiyen M.K. (35) bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı şikayetiyle Ortaköy Devlet Hastanesine başvuran M.K, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

M.K'nin hayati durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Diyanet'in yaz Kur'an kursları başladı

Çorum'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve Kur'an kurslarında öğrencilere Kur'an-ı Kerim, siyer, ibadet, ahlak ve dini bilgi eğitimlerinin verileceği yaz Kur'an kursları, törenle başladı.

Müftü Muharrem Biçer, İmam Hatip Lisesi bahçesindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde bu yıl da camilerin şenleneceğini belirterek, "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun. Çocukların dini doğru kaynaktan en iyi şekilde öğrenmeleri noktasında Müftülük olarak her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.

Velilerin çocuklarını yaz Kur'an kurslarına göndermelerini ve takip etmelerini isteyen Biçer, "Öğrencilerin kurslardan verim alabilmesi aileleri tarafından takip edilmesi şart. Yaz Kur'an kursları çocuklarımız için bulunmaz bir fırsattır. Aynen çocuğumuzun okul devamsızlığını nasıl takip ediyorsak yaz Kur'an kursundaki durumunu da takip etmeliyiz ki istediğimiz verimi alabilelim." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların yol göstericisi olduğunu vurgulayan Biçer, şunları kaydetti:

"İbn Ataullah İskenderi Hazretlerinin bir sözü vardır. 'Allah katındaki değerini öğrenmek istiyorsan, O'nun (cc) seni nerede istihdam ettiğine bak' diye. Öyleyse bugün bizler televizyon karşısında sabah programlarının yerine burada bulunuyorsak, inşallah Rahman'ın sevgisini kazanmak için doğru yoldayız demektir. Ayrıca Hazreti Peygamber bir hadis-i şeriflerinde, 'Bugünün işini yarına erteleyenler helak olmuştur' buyuruyor. Öyleyse vakit varken çocuklarımızın yaz Kur'an kurslarına devam etmesini teşvik edelim. Bu neslin Kur'an ahlakı ile çoğalması için Kur'an'a, sünnete önem verelim. Bu temel esasa göre çocuklarımıza dinimizi öğrettiğimiz takdirde büyüğe sevgiyi, küçüğe saygıyı daha iyi bilecekler, hak ve adalet konusunda daha hassas olacaklar. İmanı, adaleti, ahlakı değerleri öğreneceklerdir."

Ambulans şoförlerine sürüş eğitimi

Çorum'da 112 Acil Servis ambulans şoförlerine yönelik ambulans sürüş teknikleri eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksinde gerçekleşen eğitime 10'u yeni göreve başlayan 17 personel katıldı.

Ambulans kazalarını azaltmak, çalışanlar ve hastaların güvenliğini artırmak, daha etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için düzenlenen eğitimde katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgi verildi.

Acil sağlık hizmetleri birim sorumlusu Osman Tök'ün koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri Alaattin Çiftçi, Mustafa Altekin, Nevzat Ünal, Furkan Taştan, Deniz Okan ve Ahmet Uğur tarafından verilen eğitimde sürücüler, zorlu parkurlarda eğitim sürüşünün yanı sıra lastik sökme, zincir takma, akü takviye yapma gibi konularda da eğitildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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