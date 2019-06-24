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Çorum'dan kısa kısa

1 saat önce

Çorum'un Alaca ilçesinde ampul değiştirdiği sırada dengesini kaybederek düşen kadın ağır yaralandı.

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Çorum'un Alaca ilçesinde ampul değiştirdiği sırada dengesini kaybederek düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Onbaşılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş. adlı kadın evlerinde bulunan ampulu değiştirdiği sırada dengesini kaybederek, düştü. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın durumunun ağır olması nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(MMY-BÖ)

Yaşlı adamı yanmaktan komşuları kurtardı

ÇORUM (İHA) - Çorum'da merkeze bağlı Dereköy köyünde yangın çıktı. Yangın sırasında evinde bulunan yaşlı adamı komşuları kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, 85 yaşındaki A.O.'ya ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören komşuları yangın sırasında içeride bulunan talihsiz adamı evden çıkararak yaralanmaktan kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(MMY-BÖ)

Kontrolden çıkan traktörü devrilmekten çalılar kurtardı

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Bayat ilçesinde kontrolden çıkan traktör yol kenarında bulunan çalılara saplandı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İleği köyünden Bayat ilçesine seyir halinde olan M.K. yönetimindeki traktör stablize yolda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki engelebi araziye girdi. Burada bulunan çalılara saplanan traktör devrilmekten kurtuldu. Kazada traktör bulunan E.K., F.K., yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:56 Kaynak: İHA
Alaca, Çorum, 3. Sayfa
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