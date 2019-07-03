Çorum'dan kısa kısa

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "HİTÜ Çocuk Üniversitesinin başlıca amacı çocukların araştırma yapma kültürüne katkı sağlamak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "HİTÜ Çocuk Üniversitesinin başlıca amacı çocukların araştırma yapma kültürüne katkı sağlamak." dedi.

Öztürk, Hitit Üniversitesince dördüncüsü düzenlenen "HİTÜ Çocuk Üniversitesi" projesine katılan çocuklarla bir araya geldi.

Öğrencilere aldıkları eğitimlerle ilgili sorular soran Öztürk, ardından çocuklarla pasta kesti. Öztürk, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, HİTÜ Çocuk Üniversitesinde çocukların 18 farklı etkinlikle eğitim aldığını söyledi. "HİTÜ Çocuk Üniversitesinin başlıca amacı çocukların araştırma yapma kültürüne katkı sağlamak." diyen Öztürk, çocuklarla bilim, sanat ve spora branşlarındaki eğitimlerini üniversitenin laboratuvar ve sosyal tesislerinde gerçekleştirdiğini aktardı.

Projenin Hitit Üniversitesini topluma daha yakın hale getirdiğinin altını çizen Öztürk, "Çocuklarımız HİTÜ Çocuk Üniversitesiyle erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışma imkanı buldu. Çocuklar burada eğlenceli ve verimli zaman geçiriyor. Etkinliklerden edindikleri bilgilerle üniversiteye bakışlarının olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Jandarmadan traktörlere "hasat zamanı" denetimi

Çorum Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kısal kesimde hasat döneminin başlaması nedeniyle yoğun kullanılan traktör ve biçerdöverlere yönelik trafik denetimlerine başladı.

Jandarma trafik timlerince yapılan denetimlerde traktör ve biçerdöverlerin fren, ışık ve reflektör donanımı gibi aksamları incelendi.

Yoğun trafik akışının görüldüğü noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler arazide çalışırken açtıkları frenlerini kilitlemeyi unutmamaları, ışık donanımını sık sık kontrol etmeleri yönünde uyarıldı.

Denetimlerde ayrıca kara yolunu kullanacak biçerdöver sürücülerinden tablalarını sökerek seyretmeleri istendi.

Denetimlerin hasat dönemi süresince devam edeceği bildirildi.

TDV Çorum Şubesi, ilk kurban bağışını aldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi, kurban bağışlarını kabul etmeye başladı.

Çorum'da Sedat Çelik ve ailesinin yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladığı kurban, İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından kabul edildi. Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada TDV'nin bu yıl da vatandaşların kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla bağış toplamaya başladığını söyledi.

Bu yıl kurban bedelinin yurt içi 890 lira, yurt dışı 725 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Biçer, kesilen kurban etlerinin TDV aracılığıyla yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kursu ve yurtlarda barınan öğrencileri ile dünyanın 145 ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Yurt dışında öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan, Myanmar, Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'da olmak üzere toplam 145 ülkede kurban kesimi yaparak vatandaşlar adına ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getiren Biçer, "Türkiye Diyanet Vakfımız, Balkanlar'dan, Kafkaslar'a, Türk Cumhuriyetlerinden, Afrika'nın en ücra köşesine varıncaya kadar bu iyilik hareketini devam ettiriyor. Kara kıta Afrika'nın ak yürekli insanları yönünü ülkemize çevirmiş, bizlerden yardım bekliyor." diye konuştu.

Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlar için Hürriyet Meydanında stant kuracaklarını ifade eden Biçer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kurbanlarını ister İl Müftülüğümüze gelerek, ister TDV Çorum çarşı şubemize gelerek, ister yakın zamanda açacağımız kurban standımıza gelerek, ister cami ve Kur'an kurslarımızdaki din görevlilerimiz aracılığıyla, isterlerse de ilgili banka şubelerinden kendileri yapabilirler. Ayrıca, vekalet yoluyla kurban kestirecek vatandaşların kurban bedellerini yine bagis.tdv.org.tr internet adresinden de kendileri yapabileceklerdir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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