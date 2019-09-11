Çorum'dan kısa kısa

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, eğitim hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal vermemek için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Çiftçi, İlköğretim Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da 92 bin civarında öğrenci ve yaklaşık 7 bin öğretmenin ders başı yaptığını belirtti.

Çocukların ve gençlerin eğitimine önem veren milletin tarihe yön vermiş, insanlığın gelişimine öncülük etmiş milletler olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Milletimizin maddi manevi olarak gelişiminin en önemli dayanaklarından biri öğretimdir." ifadesini kullandı.

İnsan yetiştirmenin pahallı ancak bir o kadar da kalıcı bir yatırım olduğunun altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Millet olarak bizim de istikbalde yönümüzü tayin edecek olan, eğitim öğretime verdiğimiz önem olacaktır. Ruh köküne bağlı, öğrenmeye açık, araştırmacı, değerlendirme ve yorum kabiliyeti yüksek, temeli mazide dalları atiye uzanmış fertler yetiştirmek eğitim öğretim faaliyetimizin gayesi olmalıdır. Nitelik kazandırdığımız her insan, geleceğimizin daha parlak ve ihtişamlı olmasına katkıda bulunacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin donanımlı fertler olarak yetişmesinde en büyük görev, öğretmenlerimizle birlikte ailelerimize düşmektedir. Bilinmelidir ki çözüm odaklı düşünmeyi öğreteceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz, lider Türkiye'nin geleceğini inşa edecektir. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bu yıl da eğitim hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal vermemek için gerekli her türlü tedbiri almıştır."

Belediyeden "halk ekmek" açıklaması

Çorum Belediyesinden, Halk Ekmek Fabrikasında meydana gelen bir arıza nedeniyle ekmek üretiminin yapılamadığı bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yaptığı yazılı açıklamada, otomasyon sisteminden kaynaklanan arızanın en kısa sürede giderilerek yeniden ekmek üretimine başlanacağını belirtti.

Arıza nedeniyle kentteki ekmek sayısındaki azalma sonucu oluşabilecek sıkıntılara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Yağbat, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin ekmek temininde sorun yaşamamaları için arızanın hemen ardından Fırıncılar Odası bilgilendirilerek oluşacak ekmek açığına karşın tedbir alınmıştır. Halk ekmek satış büfe sahipleri bilgilendirilerek büfelere bilgilendirme notu asılmıştır. Halk Ekmek Fabrikamızdan ekmek temini yapan Sosyal Dayanışma Vakfı konuyla ilgili bilgilendirilmiş olup AŞ evinin ihtiyaç duyduğu ekmek temin edilmiş ve olası bir aksaklığın önüne geçilmiştir."

Çorum İHH, kurban bağışında bölge birincisi

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, kurban bağış kampanyasında bölge birincisi olduklarını belirtti.

Özkabakçı, İHH'nin yardım faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda bağışlanan 51 bin 447 hisse kurbanı 93 ülkede 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdığını vurguladı.

Kampanyaya Çorum'dan hayırseverlerin de katkı sağladığını aktaran Özkabakçı, "Bayram öncesi Çorum'da yetim ve muhtaç ailelere bayramlık yardımı ve kumanya yardımı yaptık. Bayramdan sonra da kurban paylarını Çorum'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl kurban bağış kampanyasının "İyilikte payınız olsun" sloganıyla yürütüldüğünü hatırlatan Özkabakçı, şunları kaydetti:

"1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye'de ilk defa vekaletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 27 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında milyonlarca insana yardım ulaştırıyor. Kurban kampanyası kapsamında İHH, 333 bin 800 kilometre kat ederek 228 şehre ulaştı. İHH, hayırseverlerin destekleriyle 51 bin 447 hisse kurbanı 2 milyon 57 bin 880 ihtiyaç sahibine ulaştırdı."

Oğuzlar'da siyasi partilerin istişare toplantısı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde siyasi partilerin ilçe temsilcileri, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım başkanlığındaki istişare toplantısında bir araya geldi.

Yıldırım, belediye toplantı salonundaki istişare toplantısında AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, CHP İlçe Başkanı Osman Güllü, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kolbaşı ve İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Afşar'a belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Oğuzlar'da demokratik yönetim anlayışını benimsediğine işaret eden Yıldırım, "İlçemizde siyasi parti ayrımı gözetmeksizin gönül belediyeciliği kapsamında herkese eşit hizmet götürüp, birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle de hizmet sevdamız perçinleniyor. Toplantımız kapsamında ilçemizde yapılan çalışmalar, projelerimiz ve tasarruf tedbirleri kapsamında ceviz festivali ile ilgili görüşüp fikir alışverişinde bulunduk. Büyüyen, gelişen bir Oğuzlar için toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun." dedi.