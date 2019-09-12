Çorum'dan kısa kısa

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, 12 Eylül'ün, baskı ve yaydığı korku ile bir halkın sindirilmesi, geleceğinin karartılması, tüketilmesi ve uyutulmasına dönük acılı bir milat olduğunu belirtti.

Ahlatcı, 12 Eylül 1980 darbesinin 39. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 39 yıl önce bugün Türkiye'de dünya tarihinin en antidemokratik, en şiddetli uygulamalarından birinin yaşandığını ifade etti.

Darbenin ardından 1961 Anayasasının sağladığı görece özgürlükler ortamının ortadan kaldırıldığının altını çizen Ahlatçı, şöyle devam etti:

"Temel hak ve özgürlükler yok edilmiş, milyonlarca yurttaşımız gözaltına alınmış, sistematik işkencelere maruz bırakılmış ve devlet eliyle hukuk cinayetleri yaşanmıştır. 12 Eylül, baskı ve yaydığı korku ile bir halkın sindirilmesi, geleceğinin karartılması, tüketilmesi ve uyutulmasına dönük acılı bir milattır. AK Parti, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tesis etme hususunda ulusal ve uluslararası düzeyde alınması gereken tedbirleri aldı. Ülkemizin çağdaş, demokratik kazanımlarının zaman zaman sekteye uğramasına sebep olan iç ve dış güçlerin de rol oynadığı vesayet kurumlarına, hükümetimiz hukuk kuralları çerçevesinde gerekli cevabı vermiş ve vermeye devam edecektir. 12 Eylül Askeri Darbesi toplumsal belleğimizden silinmeyecektir. Bundan 39 yıl önce yapılmış 12 Eylül Askeri Darbesini şiddetle kınıyorum. Demokrasimize kastedecek, insan hakları ihlallerine sebep olacak her türlü güçlerle mücadele etmeye devam edeceğiz."

Oğuzlar'da doğal gaz sevinci

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından abonelik başvuru kabullerine başlandı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçe sakinlerinden Ahmet Karakiraz ve Mehmet Ali Avcu'nun abonelik başvurularını aldı.

Altyapı çalışmalarının önemli bir bölümünü tamamladıklarını belirten Yıldırım, kısa sürede ilçe halkının doğal gaz kullanmaya başlaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Oğuzlar halkının yıllardır doğal gaz hayali kurduğunun altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlçemizin yıllardır hasretle beklediği doğalgaz için ilk etap çalışmaları nihayete erdi. Bugünden itibaren abonelik işlemlerinin başladığı ilçemizde 15 Ekim'den itibaren dağıtıma başlanacak. İlçemizin doğal gaz konforuna kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, AK Parti İl Başkanlığımız ve milletvekillerimize, ayrıca ilk etabın bir an önce tamamlanmasını sağlayan firma yetkililerine teşekkürlerimi iletiyorum. İlçemize doğal gazın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim başladı

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasındaki arızanın giderildiği ve ekmek üretiminin yeniden başladığı bildirildi.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, fabrikanın otomasyon sisteminde meydana gelen bir arızadan dolayı ekmek üretiminin geçici olarak durdurulduğu hatırlatıldı.

Arızanın giderildiğinin belirtilen açıklamada, "Hemşehrilerimize

sağlıkla ve güvenle ekmek üretme misyonunu üstlenmiş olan Çorum Belediyesi Halk

Ekmek Fabrikasındaki otomasyon sisteminde meydana gelen arıza giderilmiş

olup, bugün itibariyle halk ekmeğimiz büfelerde yerini almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Jandarmadan çocuk ve gençler için huzur ve güven uygulaması

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca okul çevreleri, servis araçları, tek dal sigara satışı ve dilencilik faaliyetlerine karşı yürütülen huzur ve güvenlik uygulamasında arama kaydı bulunan 5 kişinin yakalandığı, 10 aracın sürücüsüne 5 bin 426 lira para cezası kesildiği ve 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla huzur ve güvenlik uygulaması yapıldığı belirtildi.

Uygulamanın çocukların gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamayı hedeflediğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 yol kontrol ve arama noktasının yan ısıra okul servis araçları ile okul ve öğrenci yurtlarının çevreleri, yakınlarındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehane, internet kafe ve diğer umuma açık yerlerde yapılan kontrollerde, 1 bin 383 şahıs, 533 araç sorgulaması yapılmış, sorgulama sonucu çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 şahıs yakalanmış, 10 araca 5 bin 426 lira cezai işlem uygulanmış, 7 araç trafikten men edilmiştir."