Çorum'dan kısa kısa

Çorum Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, okullarda öğrenci sağlığının korunması için alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

Çorum Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, öğrenci sağlığının korunması için okullardaki kantin, kafeterya ve yemekhane gibi gıda muhafaza

edilen tüm yerlerin eğitimli personel tarafından hijyen şartlarına uygunluğunun sağlanması gerektiğini bildirdi.

Tuvalet ve lavaboların da sürekli temizlenmesi gerektiğini belirten Sobacı, "Tuvalet ve lavabolar periyodik olarak temizlenmeli, sıvı sabun ve kağıt mendil bulundurulmalıdır. Okul çevrelerinde açıkta gıda satan seyyar

satıcılar belediye ekiplerince engellenmeli, sabit yerler ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetlenmelidir. Ayrıca okul çevreleri, çöp ve su birikintisi olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Okullardaki su depoları da periyodik olarak temizlenmeli ve denetlenmelidir. Kurulumuzun kararları ilgili kurumlarca uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

450 kişiye ilk yardım eğitimi

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, 2019 yılında Çorum'da 250 belgeli, 200 de farkındalık içerikli olmak üzere 450 kişiye ilk yardım eğitimi verildiğini belirtti.

Sobacı, Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda ilk yardım bilinci oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlediklerini bildirdi.

Toplumda ilk yardımcı sayısının artmasının ölüm ve sakatlanmaları azaltabileceğini vurgulayan Sobacı, şunları kaydetti:

"İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardım, hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, hasta ya da yaralının yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesi, durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ve iyileşmesinin kolaylaştırılması amaçlarıdır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2019 yılında yaklaşık 250 kişiye belgeli ilk yardım eğitimi, 200 kişiye de ilk yardım farkındalık eğitimi verilmiştir."

İl Özel İdaresi okul yaptıracak

Çorum İl Özel İdaresince kent merkezine 18 derslikli ortaokul yaptırılacağı bildirildi.

Merkez Yavruturna Mahallesi'ne inşa edilecek 5 katlı okul binası inşası ve çevre düzenlemesi için ihale düzenlendi. İl Özel İdaresi hizmet binasında gerçekleşen ihaleye 20 firma teklif verdi.

Karşıyaka Ortaokulu ve Çevre Tanzimi İşi ihalesinin sonuçlarının komisyon incelemesinin ardından açıklanacağı, işin süresinin ise yer tesliminden itibaren 300 gün olarak belirlendiği aktarıldı.

Çorum'da glütensiz aşure dağıtıldı

Çorum'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara glütensiz aşure ikram edildi.

Çölyak Derneğince hazırlanan Glütensiz Mutfak Projesi kapsamında eğitim gören glütensiz şefler, Çorum'da ilk kez glütensiz aşure üretti.

Kıvamı ve lezzetiyle normal aşureden farkı olmayan glütensiz aşure, Sanat Sokak'ta vatandaşlara dağıtıldı.

Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, derneğin Sanat Sokak'taki tanıtım standında yaptığı açıklamada, aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Çölyak hastalarıyla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Demir, "Bu tip etkinlikler çölyak ve glütensiz beslenme hakkında farkındalık oluşturmamıza katkı sağlıyor. Çorum'da 'çölyak hastalığını bilmeyen kalmasın' diye çalışmalar yürütüyoruz." dedi.