Çorum'dan kısa kısa

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, şehit ve gazi isimlerini kullanarak yardım toplayan kişiler hakkında vatandaşları uyardı.

Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, art niyetli kişi ya da kişilerin son günlerde şehit ve gazi isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini belirtti.

Vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Son günlerde şehit ailesi ve gazilik unvanı altında birtakım insanların hassas konuyu kullanarak kamu kurumlarında imtiyaz elde etmeye çalıştıkları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan yardım talep ettikleri duyumları alınmaktadır. İşin üzücü yanı ise bu kişilerin şehit ailesi ya da gazilik unvanı olmadan bu sıfatları kullanarak taleplerde bulunmalarıdır. Bu tür olaylar şehit ailelerimizi ve gazilerimizi derinden yaralamaktadır. Bu tip suistimallerin önlenebilmesi için vatandaşlarımızın, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin kendilerini bu şekilde tanıtan kişilerden mutlaka belge istemeleri çok önemlidir. Aksi takdirde bu tür suistimallerin ve sahtekarlıkların önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır."

Esnafa "çalışma izni" uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök, çalışma izni olmaksızın istihdam edilen yabancılar için işletmelere 8 bin 821 lira para cezası uygulandığını söyledi.

Tök, Ahilik Haftası dolayısıyla Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret etti.

Ziyarette esnafın SGK'ye karşı sorumlulukları hakkında bilgi veren Tök, esnafın cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması için kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de işverenlerin yükünü azaltmak için 17 farklı teşvik uygulandığının altını çizen Tök, şunları kaydetti:

"Bu teşvikler neticesinde, sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı devletimiz tarafından karşılanabilmektedir. Teşviklerden yararlanmak isteyen tüm işverenlerimizi kurumumuza bekliyoruz. Çalıştırılan kişi yabancı ise önceden çalışma izni alınması gerekiyor. İzni olmadan çalıştırılan yabancı işçiler için 8 bin 821 lira idari para cezası uygulanıyor."

Gür'ün "Ahilik Haftası" mesajı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, "Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik Teşkilatı Türk insanının mesleğini, sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur." ifadesini kullandı.

Gür, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ahilik teşkilatının Türk milletinin millet ve devlet olma yolunda önemli değerlerden biri olduğunu belirtti.

Bu yıl Çorum'da 32. Ahilik Haftasının kutlanacağını bildiren Gür, şunları kaydetti:

"Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatı, Türk insanının mesleğini, sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Esnaf ve sanatkarlarımız 'elini, kapını ve sofranı açık tut' öğretisini yaşam felsefesi kabul etmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır."