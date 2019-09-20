Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da Dünya Alzaymır Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen yürüyüşte kurum personeli ve Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri Yunus Emre Parkı'nda yürüdü.

Hastalıktan korunmak için alınması gereken tedbirler konusunda çocuklar arasında bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, "Alzhaymıra dur de" yazılı pankart ile mor balonlar taşıdı.

Yürüyüşün ardından İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar Birim Sorumlusu Ebe Nurhan Yurtel, öğrencilere unutkanlık ve alzaymırdan korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Çorum Belediyesi 33 arsa satacak

Çorum Belediyesi, Ayarık mevkisi ve Gülabibey Mahallesi'ndeki 33 arsayı satışa çıkardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, mülkiyeti belediyeye ait 2 kat konut parseli olarak işaretli Ayarık mevkisinde 20, Gülabibey Mahallesi'nde B-2 kat ticaret alanı işaretli 13 arsanın açık artırma usulü ihaleyle satılacağı belirtildi.

24 Eylül Salı günü belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilecek ihalenin saat 14.00'te başlayacağı bildirilen açıklamada, "Arsalar, bedelinin yüzde 50'si ihale kararının tebliğinden sonraki 15 gün içinde peşin, kalan kısmı ise 10 ayda ve 10 eşit taksitte ödenmesi koşuluyla satışa çıkartılmıştır. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilir." ifadesine yer verildi.

Üniversite öğrencileri 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Gaziler Günü dolayısıyla Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ni ziyaret etti.

Müzede 15 Temmuz darbe girişimine dair video sunumunu izleyen öğrenciler, ardından 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin sonuçlarını gözler önüne seren fotoğraf sergisini gezdi.

Öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Çorumluların ve Ömer Halisdemir'in heykelleriyle emanetlerinin bulunduğu bölümü gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette müze görevlileri, öğrencilere 15 Temmuz'un Çorumlu şehitleri hakkında bilgi verdi.