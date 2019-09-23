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Çorum'dan kısa kısa

50 dakika önce

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ÇESOB) bağlı esnaf odalarının başkanları, Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'ni gezdi.

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Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ÇESOB) bağlı esnaf odalarının başkanları, Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'ni gezdi.

32. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleşen gezide Hattuşa Ören Yeri, Yazılıkaya ve Boğazkale Müzesi'ni gezen oda başkanları, müze görevlilerinden bölgenin tarihi hakkında bilgi aldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki oda başkanları, ören yerindeki incelemelerin ardından Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı'yı ziyaret etti.

Gür, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada esnaf temsilcileriyle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Hattuşa'yı henüz gezmeyen esnafa ilk fırsatta Boğazkale'ye gezi düzenlemeleri çağrısında bulunan Gür, kültür gezilerini gelecek yıllarda da sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Aşgın'dan Kore gazilerine ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, en yaşlı iki Kore gazisini ziyaret etti.

Aşgın, Kore gazileri Mustafa Çorumlugil ve Yusuf Şahin'i evlerinde ziyaret ederek Gaziler Günü'nü kutladı.

Aşgın, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şehit ve gazilere minnettar olduğunu söyledi.

Gazilere sağlıklı bir ömür dileyen Aşgın, "Kore gazilerimiz zor günlerden geçti. Bu milletin ecdadı gazidir. Bugün bu topraklar bizlere yurt olmuşsa, al bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa bunların hepsi gazilerimizin ve şehitlerimizin sayesinde oldu. Hayatta olan tüm gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Aşgın, ziyaretlerin ardından gazilere çiçek, Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve kahve fincanı hediye etti.

Ziyaretlere, Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül de katıldı.

U-ETDS bilgilendirme toplantısı

Çorum'da Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Tolga Acar, U-ETDS'in amacı, ülkeye ve firmalara faydaları ve taşımacılık yapan firmaların hangi verileri sisteme göndermesi gerektiği konularında bilgi verdi.

Toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uzman Yardımcısı Şevval Teker ise sayısal takograf kartlarının verilmesi, sürücü kartına ve araç ünitesine kaydedilen verilerin indirilmesi ve yüklenmesi konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Boğazkale, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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