Çorum'dan kısa kısa

Çorum Çölyak Derneği yöneticileri, İstanbul'da düzenlenen Sivil Sesler Festivali'ne katıldı.

Derneğin başkan yardımcısı Mustafa Azak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivil Toplum Geliştirme Merkezince İstanbul Uniq Hall'de düzenlenen festivale 72 ilden 215 sivil toplum örgütünün 300 temsilcisinin katıldığını belirtti.

Dernek çalışmalarının değerlendirilmesi açısından verimli bir program gerçekleştirdiklerini anlatan Azak, "Festivale Türkiye'deki çölyak dernekleri arasında yalnızca biz katıldık. Poster sunumu, broşürler, ikili temaslar, danışma toplantısındaki çalışmalar görüşmelerde derneğimiz ve çölyak hastalığı hakkında katılımcıları bilgilendirdik." dedi.

Rektör Öztürk'ten girişimci öğrencilere ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra çölyak hastalarının glütensiz besinlere ulaşmalarını sağlamak amacıyla pastane açan Ali Bulut ve Semih Bahri Şahin'i ziyaret etti.

Öztürk, öğrencileri gösterdikleri girişimcilik örneğinden dolayı tebrik ederek, ticaret hayatında başarılar diledi.

"Çölyak hastaları için hayati önem taşıyan glütensiz ürün üretimi yapması önemli bir hizmet." diyen Öztürk, bu hizmetin Hitit Üniversitesinden yetişen gençler tarafından verilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Bulut ve Şahin'e glütensiz gıda üretimi alanında yapacakları araştırmalar için üniversitenin kapılarının sonuna kadar açık olduğunun altını çizen Öztürk, "Bu işi daha da ileriye taşıyacağınıza inanıyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bulut da Öztürk'ün ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Sayın Rektörümüzün öğrencilerini takip etmesi bizleri heyecanlandırdı. Mezun olmamıza rağmen bizlere olan ilgi ve alakası, çalışmalarımıza destekleyecek olmaları bizleri ayrıca yüreklendirdi." diye konuştu.

Jandarmadan huzur ve güvenlik uygulaması

Çorum'da jandarma ekiplerince yürütülen huzur ve güvenlik uygulamasında 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik huzur ve güvenlik uygulaması yapıldığı bildirildi.

İl genelinde yürütülen uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 kişinin yakalandığının aktarılan açıklamada, ayrıca 1 tabanca ve 6 da mermi ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Çorum halkının huzur ve güvenliği için uygulamaların devam edeceği vurgulandı.

Emniyet Müdürü Kolcu'dan veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Aksaray Emniyet Müdürlüğüne atanan Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'e veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Gür ve oda başkanlarıyla vedalaşan Kolcu, Çorum'da görev yaptığı 5 yılı aşkın sürede esnafın her zaman emniyetin yanında olduğunu gördüğünü söyledi.

Kolcu, emniyet personeline yardımlarından dolayı esnaf temsilcilerine teşekkür ederek, Çorum'daki huzur ortamının devam etmesi temennisinde bulundu.

Gür ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kolcu'ya Aksaray Emniyet Müdürlüğü görevinde başarılar diledi.