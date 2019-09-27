Çorum'dan kısa kısa

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yamaç paraşütü sporu için altyapı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilçe sınırları içerisindeki Obruk Barajı ile yaylalardaki doğal güzelliklerin, doyumsuz bir seyir sunduğunu söyledi.

Oğuzlar'ın coğrafi olarak yamaç paraşütüne son derece uygun olduğunu tespit ettiklerini anlatan Yıldırım, "İlçemizin son dönemde yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı haline gelmesinden dolayı Teke Yaylası'nda atlama, kum ocağı bölgesinde de iniş alanı çalışmalarına başladık." dedi.

Yamaç paraşütünün Oğuzlar'ın turizm potansiyelini artıracağını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"2 alanda daha inceleme yapıldıktan sonra uygun görülürse oralarda da iniş alanı yapılacak. 27-29 Eylül tarihlerinde yamaç paraşütçü Gökhan Ünal tarafından çift kişilik uçuşlar gerçekleştirilecek. Yamaç paraşütüne ilgi duyan, Oğuzlar'ın muhteşem güzelliklerini bir de gökyüzünden izlemek isteyenleri bekliyoruz."

İtfaiye Haftası kutlanıyor

Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere itfaiye teşkilatının prensipleri, çalışma şekli ve nasıl itfaiyeci olunduğuna dair bilgi verildi.

Öğrenciler, İtfaiye Haftası dolayısıyla çizdikleri resimleri itfaiye erlerine verdi.

İtfaiye Müdürü Adil Balcı, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyeciliğin temelden öğrenilmesi için belli dönemlerde ilkokul öğrencilerini ağırladıklarını söyledi.

Ziyaretlerde çocuklara 110 yangın ihbar hattı ve hattın gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini anlattıklarını aktaran Balcı, "Buraya gelen çocuklar itfaiyecilerle tanıştı, araçları tanıdı, 110 ihbar hattının nasıl kullanacağı öğrencilere anlatıldı. Amacımız çocuklardan kaynaklanan evlerde çıkacak yangınları önlemek bir de çocuklara itfaiye teşkilatını tanıtmak." diye konuştu..

Zabıtadan kan bağışı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, kan bağışında bulundu.

Zabıta ekipleri, Kızılay'ın Kadeş Barış Meydanı'ndaki mobil aracında kan verdi.

Zabıta Müdür Vekili Selahattin Delice, kan bağışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zabıta personelinin kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının kan bağış kampanyası düzenlemesi gerektiğini vurgulayan Delice, "Çünkü kan kaynağı sadece insan olan, her zaman acil ve sürekli ihtiyaç olan tek ilaçtır. Sağlık durumu iyi olan arkadaşlarımız kan verdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için kan bağışladık. Kan verme organizasyonumuza katılan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kan vermeye devam edeceğiz." dedi.