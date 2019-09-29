Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğünce Dünya Kalp Günü dolayısıyla din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Doktor Furkan Balcı, müftülük binasında düzenlenen toplantıda, din görevlilerini kalp sağlığı, kalp damar hastalıkları ve inme konularında bilgilendirdi.

Türkiye'de her iki ölümden birinin kalp ve damar rahatsızlıklarından kaynaklandığını belirten Balcı, "Türkiye'deki ölümlerin yüzde 86'sı çoğunlukla kalp damar hastalıkları, diyabet, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkların oluşturduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar kaynaklıdır." dedi.

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı erken ölümlerin yüzde 80'inin önlenebilir olduğunun altını çizen Balcı, şunları kaydetti:

"Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir. Davranışsal risk faktörleri yani sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80'inden sorumludur. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidelerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür."

Altın Koz Tesisleri 12 ay hizmet verecek

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bulunan Obruk Barajı üzerine kurulu Altın Koz tesislerinin yılın 12 ayı hizmet vereceği bildirildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, yaptığı açıklamada, tesisin işletmesinin belediye tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Geçmişte kış aylarında kapanan tesisin bu yıldan itibaren sürekli hizmet vereceğini belirten Yıldırım, "Tesisimizde artık kışın da hizmet vereceğiz. Her mevsim farklı hizmetlerle ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Hafta sonu açık büfe kahvaltı keyfi, eşsiz balık lezzetleri, su sporları sevenler için deniz bisikletleri ve sürat tekneleri ile hizmet veren Altın Koz Tesislerimiz artık her mevsim misafirlerini ağırlamak için kapılarını açıyor." dedi.

Halk Ekmek Fabrikası tuzsuz ekmek üretecek

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halk Ekmek Fabrikası'nda tuzsuz ekmek üretimine başlandığını bildirdi.

Aşgın, belediyeye ait Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret etti.

Aşgın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Ekmek Fabrikası'nı kentteki ekmek fiyatlarını dengelemek ve bunun yanı sıra vatandaşlara sağlıklı ekmek sunmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Belediye başkan adaylığı döneminde vatandaşların kendisinden "tuzsuz ekmek" talep ettiğini aktaran Aşgın, "Yeşilay Derneği'mizin de bu konuda talepleri oldu. 'Hemşehrilerimiz ne isterse biz onu yaparız' dedik ve tuzsuz ekmek üretimini başlattık." dedi.

Halk sağlığını önemsediğinin altını çizen Aşgın, vatandaşlara sağlıklı gıda tedarik etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.