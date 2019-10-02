Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediyesinin "Temiz Kent Çorum" imajını sürdürmek amacıyla kentteki bütün çöp konteynerlerini belli periyotlarla yıkadığı bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yaptığı yazılı açıklamada Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin günde ortalama 80 konteyner yıkadığını belirtti.

2019 yılında 16 bin 833 çöp konteynerinin temizlendiğini aktaran Yağbat, kentteki bütün konteynerlerin temizlenerek hijyenik hale getirileceğini aktardı.

Yağbat, son teknolojiye sahip konteyner yıkama makinesiyle konteynerlerin bulundukları yerde yıkandığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Şehrimiz temizliğiyle ünlenmiş, yaşam konforunun üst seviyelerde olduğu şehirlerden bir tanesi. Haşere ve uçkun vektör canlılarla etkin bir mücadele içindeyiz. Mücadele çalışmalarımızın bir parçası olan çöp konteynerlerinin yıkanması noktasında ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vektörel mücadelemiz kapsamında çöp konteynerlerini yıkıyoruz. Bu sayede çöpten kaynaklı kötü koku oluşumunu da en aza indiriyoruz. Vatandaşlarımızın evsel atıklarını çöp torbalarına koyarak ağızları bağlı şekilde çöp konteynerlerine atmaları sağlık ve hijyen açısından önem taşımaktadır."

Aşgın'dan "Yaşlılar Günü" ziyaretleri

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyenin evde bakım hizmetinden yararlanan aileleri ziyaret etti.

Aşgın, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği yaşlılardan evde sağlık hizmetleri konusundaki talep ve önerileri dinledi.

Aşgın, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalara yön verdiklerini söyledi.

Kentteki yaşlıların evlerinin belediye görevlilerince belli aralıklarla temizlendiğini belirten Aşgın, "Bu ziyaretlerle amacımız hem büyüklerimizin ellerini öpmek ve hayır dualarını almak, hem de varsa sıkıntılarını gidermek. Gönül Belediyeciliği anlayışıyla göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Yaşlılarımızın evlerine ekiplerimiz temizliğe gidiyor, ihtiyaçları var ise eğer bu ihtiyaçları gideriliyor. Gerek engellilerimizi, gerek ihtiyaç sahibi ailelerimizi, gerekse toplumumuzun temel taşı olan yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz." dedi.

AFAD'dan öğrencilere "deprem çantası" eğitimi

Çorum Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine deprem çantası hazırlama konusunda eğitim verildi.

Kent merkezindeki Albayrak İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda gerçekleşen eğitimde AFAD uzmanlarınca öğrencilere deprem çantasının ne olduğu, ne işe yaradığı ve içinde neler olması gerektiği anlatıldı.

Çorum AFAD Müdürü Elvan Kaya, yaptığı açıklamada AFAD'ın 2019 yılını afetlere hazırlık yılı ilan ettiğini hatırlattı.

Bu kapsamda her ay farklı konularda eğitimler düzenlediklerini belirten Kaya, bu ayın konusunun "Afet ve acil durum çantası" olarak belirlendiğini aktardı.

Kaya, ilkokul çağından itibaren öğrencilere eğitim vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.