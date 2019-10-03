Çorum'dan kısa kısa

Alaca ilçesindeki baraj gölünde iç sularda kullanımı yasak olan serpme ağ ile balık avladıkları tespit edilen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Koçhisar Barajı bölgesinde devriye görevi yürütürken balık tutan H.Ç (52) ve K.Ç'ye (39) rastlayan jandarma ekipleri, suda yaptıkları incelemede içinde yaklaşık 400 kilogram balık bulunan 250 metre uzunluğunda serpme ağ tespit etti.

Suda serili bulunan ağ, görevlilerin yardımıyla toplandı, ağa el konuldu. Ağın içinde ele geçirilen balıklar da Alaca Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kullanımı yasak olmasına karşın serpme ağ kullanan 2 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Çorum Belediyesinden "dolandırıcılık" uyarısı

Çorum Belediyesi ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı art niyetli kişi ya da kişilerin belediye başkanlığı, bağlı müdürlükler ve kurum logosu kullanarak sahte evrak düzenlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Düzenlenen sahte evrakların çeşitli firmalara mal alımı için fiyat teklifi forumu olarak gönderildiğinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu yolla Çorum Belediyesi adına firmalardan ürün almaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu tür taleple karşılaşan firmalar Çorum Belediyesi ile irtibata geçmeli ve dolandırıcıların taleplerini karşılamamalıdır. Konuyla ilgili hukuki süreç tarafımızca başlatılmıştır. Bu hususta ÇESOB ve TSO'dan, Çorum'da faaliyet gösteren firmaların mağdur olmaması için bu tür olaylara karşı dikkatli davranılması konusunda bilgilendirme ve uyarı yapılması talebinde bulunulmuştur."

Türk Halk Müziği korosu çalışmalara başladı

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği korosu yeni dönem çalışmalarına başladı.

Koro Şefi Arif Sadeçolak yönetiminde Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda çalışmalara başlayan THM korosu, yeni dönemde de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sadeçolak, çalışmaların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada koronun 2006 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Koronun 13 yıldır ara vermeksizin her yıl çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sadeçolak, koroya katılmak isteyenleri çalışmalara davet etti.

Geçen yıl 90 kişilik ekiple konser verdiklerini dile getiren Sadeçolak, bu yıl 150 kişilik ekiple sahneye çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.