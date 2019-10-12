Çorum'dan kısa kısa

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çal köyünde Arazi Toplulaştırma Projesi çalışmalarının sona ermesinin ardından köylülere tapuları teslim edildi.

Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, yeni tapuları Çal köyü muhtarı Ferit Kafkas'a teslim etti.

Atak, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Çal köyünde DSİ 54. Şube Müdürlüğünce yürütülen Arazi Toplulaştırma Projesi çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Köydeki 897 olan parsel sayısının 550'ye düşürüldüğünü dile getiren Atak, "Toplulaştırma sonucu tüm parseller su ve yola kavuşmuştur. Köylülerimize hayırlı olsun." dedi.

Tapu teslim törenine DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi ve Alaca Tapu Sicil Müdür Vekili Ahmet Çetinkaya katıldı.

Meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü

Çorum İl Sağlık Müdürlüğünce meme kanserine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Hürriyet Meydanında toplanan vatandaşlar, "Erken fark edersen, çok şey fark eder", "Kanser sorununuz olmasın, kontrol amacınız olsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Alanda dağıtılan pembe balon ve kaşkollara harekete geçen vatandaşlar Saat Kulesi'nden kentteki bir alışveriş merkezine kadar yürüdü.

Yürüyüşe İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hüseyin Göksal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Barış,

Onkoloji Hastalıkları ile Savaşma Derneği (ONKO-SAV) üyeleri, lise öğrencileri

ve sağlık çalışanları katıldı.

Belediye esnafa bayrak dağıttı

Çorum'un Ortaköy Belediyesi, Barış Pınarı Harekatına destek olmak amacıyla esnafa Türk Bayrağı dağıttı.

Belediye Başkanı Taner İsbir gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe esnafının operasyon süresince vitrinlerine Türk Bayrağı asmasını istediklerini söyledi.

İlçe halkı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarının altını çizen İspir, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleri doğrultusunda Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliği için Barış Pınarı Harekatı'na katılarak canlarını hiçe sayıp gecesini gündüzüne katan, ülkemize sayısız kahramanlık öyküleri yazdıran Mehmetçiğimize destek olmak için belediyemiz hoparlöründen ilanlar yaptık. Ayrıca ilçe esnafımıza ve halkımıza barışın güvercini savaşın kartalı şanlı Türk Bayrağımızı dağıttık. Allah şuanda tekrar tarih yazan kahraman ordumuzu muzaffer kılsın."