Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın kültür ve sanat merkezlerine yeni dönem kursları için 5 bin 667 başvuru yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, kadınların boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla kentin farklı noktalarına açılan kültür ve sanat merkezlerine ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Merkezlerde kadınlara yönelik çeşitli branşlarda 120 kurs açmayı planladıklarını aktaran Aşgın, "Bugüne kadar 56 bin 525 kişi kurslarımızdan yararlandı. Yeni dönem kurslarımıza 5 bin 667 kişi başvurdu. Çocuk gelişimi, çocuk bakımı, aile eğitim programı, bilgisayar, dikiş-nakış, yağlı boya, salon sporları gibi 120 branşta kurs açtık. Gülabibey Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'ne yeni yaptığımız merkezlerimizi de kısa sürede hizmete açacağız. Veli Paşa, Mimar Sinan, Akkent, Ulukavak, Bahçelievler ve Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizde açtığımız kurslardan faydalanmak isteyen hanım kardeşlerimiz başvuru yapabilirler." dedi.

Tıp öğrencileri Alacahöyük'ü gezdi

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden Alacahöyük ören yerini gezdi.

Tıp Fakültesi Fizyopsikoloji Kulübünce "Tarihin Kokusunu Hisset" Projesi kapsamında düzenlenen gezide, ören yerinin yanı sıra arkeolojik kazılarda elde edilen eserlerin sergilendiği Alacahöyük Müzesi de ziyaret edildi.

Otuz tıp öğrencisinin katıldığı gezide öğrenciler, 5 bin yıllık geçmişe sahip Hititler'in hayatı hakkında bilgi aldı.

Gezide öğrencilere arkeologlar tarafından Hititler hakkında detaylı bilgi verildi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Operasyonundan başarıyla dönmesi için dua ettiklerini söyledi.

Sakınmaz, Ensar Vakfı Çorum Şubesi ziyaretinde yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Saadet Partisi olarak Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye sınırlarının ve halkın güvenliği açısından önemli gördüklerini dile getiren Sakınmaz, "Barış Pınarı Harekatı'nı geleceğimiz açısından canı gönülden destekliyor, ordumuzun başarılı bir şekilde en az zayiatla ülkemize dönmeleri için dua ediyoruz." dedi.

Ensar Vakfı Çorum Şube Başkanı Abdurrahman Çırak da Saadet Partili heyete çalışmaları hakkında bilgi verdi.