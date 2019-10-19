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Çorum'dan kısa kısa

1 saat önce

Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, kurban bağış kampanyasına 32 kurban bağışında bulunan iş adamı Ferit Şenöz'ü ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

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Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, kurban bağış kampanyasına 32 kurban bağışında bulunan iş adamı Ferit Şenöz'ü ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Biçer, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) halkın vicdanında kabul gördüğünü söyledi.

TDV'nın ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla farklı coğrafyalardan takdir topladığını dile getiren Biçer, bu yıl da "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla hayata geçirilen kurban bağışlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Kurban bağış kampanyasına desteğinden dolayı Şenöz'e teşekkür eden Biçer, "Çorum'da örnek manada hayri hizmetlere öncülük eden hayırsever İşadamı Ferit Şenöz Bey'e ve ailesine, halkımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Böyle güzel ameller işleyenlere ve vesile olanlara Yüce Rabbimiz onlardan daim razı olacaktır." dedi.

"İlk yardım hayat kurtarır" eğitimi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "İlk yardım hayat kurtarır" başlıklı eğitim programı düzenlendi.

Hastane girişindeki geniş alanda düzenlenen eğitimde, tedavi ya da hasta ziyareti için hastaneye gelen vatandaşlara uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin öncülüğünde gerçekleşen eğitimde Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Kemal Erenler, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sarıaydın, Uzm. Dr. Eda Kan, Dr. Cengiz Şahin, Dr. Duygu Yıldırım, Dr. Cansu Ergün ve Dr. Abdülcemal Gürpınar tarafından vatandaşlara kalp masajı ve hastanın kalp atışını düzenlemeye yarayan otomatik eksternal defibrilatör cihazının kullanımı ayrıntılarıyla anlatıldı.

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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