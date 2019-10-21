Çorum'dan kısa kısa

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1 saat önce

Çorum'da L Tipi cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

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Çorum'da L Tipi cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, cezaevinde B.S, R.K ve C.K arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.S ve R.K. adlı hükümlüler C.K'yı darp etti.


Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan C.K. daha sonra tekrar cezaevine gönderildi.


(MMY-BÖ)


-Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı


ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonuc meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gölet köyünden ilçe istikametine seyir halinde olar H.U. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan İ.Y. yaralandı. Yaralı şahıs Boyabat Devlet Hastanessi'nde tedavi altına alındı. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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