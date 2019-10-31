Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans mezunu 9 kişiyi istihdam edeceklerini bildirdi.

KPSS'den yeterli puan alan adayların akademisyen, belediye ve itfaiye temsilcilerinden oluşan komisyonca değerlendirileceğini belirten Aşgın, "Ayrıca fiziki yeterlilik sınavı da yapacağız. Bu sayede görevi ehline teslim etmiş olacağız. Göreve talip olduğumuzda personel istihdamında liyakata göre hareket edeceğimizi söylemiştik. İlgili alandan mezun olmuş, sınavda yeterli puan almış ve fiziki yeterliğe sahip 9 arkadaşımızı istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.

KYK yurdundan Türk Kızılayı'na karyola yardımı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorum Hitit Öğrenci Yurdunca Türk Kızılayı'na bir tır tek kişilik karyola bağışlandı.

Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, karyolaları törenle teslim aldı.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada karyolaların İl Özel İdaresince tahsis edilen tırla Türk Kızılayı'nın kamp ve yetimhanelerine taşınacağını söyledi. Kılıç, katkılarından dolayı yurt yöneticilerine teşekkür etti.

Çorum'da 301 bin 111 fidan toprakla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 11 Kasım'da Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleşecek fidan dikim etkinliğinde Çorum'da 301 bin 111 fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11'de 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek etkinlik için Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilik'teki toplantının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda fidan dikilecek alanların belirlendiğini belirten Çiftçi, "Çorum, 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11'de 301 bin 111 fidanın toprakla buluşturulmasıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabına aday bir kentimiz olacak." dedi.