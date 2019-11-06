Çorum'dan kısa kısa

Çorum İl Özel İdaresince Çopraşık köyüne yapılan halı saha, hizmete açıldı.

İl Genel Meclisinin eylül ayı toplantısında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2019 yılı performans planında yer alan "Alaca İlçesi Güllük Köyü Tarımsal Sulama Tesisine Güneş Enerjisi" projesinin maliyetli olacağı gerekçesiyle iptal edilerek, proje için ayrılan ödeneğin bir bölümüyle Çopraşık köyüne halı saha yapılması kararlaştırıldı.

Kararın ardından İl Özel İdaresi, nüfusunun azalması nedeniyle 2011 yılında beldeden köy statüsüne dönüşen Çopraşık'a halı saha yapmak için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, köy içine inşa edilen halı sahanın tamamlanarak hizmete sunulduğu belirtildi.

Özel İdarenin ihtiyaca göre hizmet ürettiği vurgulanan açıklamada, "Çorum İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde ihtiyaca göre halı saha yapımlarına devam ediyor. Birçok alanda vatandaşların en iyi hizmetlerden yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdüren Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından son olarak Alaca Çopraşık köyüne sentetik çim halı saha yapıldı. Yapımı tamamlanan bu halı sahanın ebatları 20x40 metre ebatlarında olurken, köyün gençlerinin kullanımına sunularak hizmete girdi." ifadelerine yer verildi.

AFAD, yeni gönüllüler arıyor

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), olası afet ve acil durum çalışmalarına gönüllü katkı sağlamak isteyen kişilere yönelik tanıtım kampanyası başlattı.

AFAD'ın 2019 yılı gönüllülük faaliyetleri kapsamında kentteki bir AVM'de kurulan stantta vatandaşlara kimlerin AFAD gönüllüsü olabileceği, başvuru koşulları, nasıl başvuru yapılabileceği, AFAD gönüllülük sistemi eğitim programı ve projenin hedefleri hakkında bilgi verildi.

Stantta ayrıca gönüllü olmak isteyen vatandaşların da başvuruları alındı.

Tanıtım programı kapsamında ayrıca gönüllülerle tanışma toplantısı yapıldı.

İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, Turgut Özal Konferans Salonu'ndaki toplantıda gönüllülere AFAD'ın çalışmaları ve gönüllülerden beklentiler konularında sunum yaptı.

Çorum'a satranç temalı park yapılacak

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'a satranç temalı park yapacaklarını bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nın Çorum'da yapıldığını hatırlattı.

Sponsor oldukları organizasyona dünyanın 38 ülkesinden 235 sporcunun katıldığını belirten Aşgın, organizasyon anısına Çorum'da satranç temalı bir park inşa etmeye karar verdiklerini kaydetti.

Uluslararası organizasyonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Çorum sevginin, kardeşliğin, barışın merkezi. Kadeş Anlaşması burada yapılmış. Sporun merkezi, birçok sportif etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra satrancın da merkezi. Satranç temalı bir park yapacağız. Yapacağımız park bu organizasyonun aynı zamanda bir anısı olacak. Birçok spor güce dayalı. Birçok özellikleri, nitelikleri ortaya çıkaran spor dalları var ancak satranç daha çok düşünceye dayalı, ani gelişmeler karşısında çabuk düşünüp ani refleksler göstermeye dayalı bir spor. Stratejik düşünmek ve sabır çok önemli bu sporda. Biz de bu özellikleri gençlerimizde istiyoruz. Stratejik düşünebilsinler, sadece bugüne değil, geleceği kurgulayabilsinler, düşünebilsinler ve sabırlı olsunlar istiyoruz. Bu nedenle satranç sporunu biraz daha fazla önemsiyoruz."