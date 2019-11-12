Çorum'dan kısa kısa

Çorum'un Osmancık ilçesinde içme suyuna yüzde 25 indirim yapıldı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 2020 bütçesinin görüşüldüğü kasım ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, indirimin 2020 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacağını belirtti.

İndirim kararıyla konutlarda tonu 1,90 lira olan içme suyu ücretinin 1,50 liraya düşürüldüğünü belirten Gelgör, "Vatandaşlarımız ocak ayından itibaren 100 liralık su faturasını 75 lira olarak ödeyecek." dedi.

Osmancık'ta içme suyuna ilk kez indirim yapıldığını dile getiren Gelgör, seçim sürecinde verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Gelgör, "Biz verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Vatandaşlarımın yararına olacak her konuda onların yanındayız. Ne söz verdiysek yapacağız. Söz vermiş olmasak bile

halkımızın yararına olan bir konu gündemimize geldiğinde bizim duruşumuz, vatandaşımızın yanıdır. İçme suyu indiriminin halkımızın bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

HİTÜ'ye 4 sürekli işçi alınacak

Hitit Üniversitesinde (HİTÜ) istihdam edilmek üzere 4 sürekli işçi alınacak.

HİTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, farklı birimlerde çalıştırılmak üzere ilkokul ve ortaokul mezunu 1 engelli ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan 3 kişi olmak üzere 4 sürekli işçi alınacağı bildirildi.

Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, "Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Kasım tarihleri arasında İŞKUR internet sitesinden online olarak veya Çorum İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabilir." ifadesine yer verildi.

Bekir Aksoy İlkokulu inşaatı sürüyor

Çorum'da Buharaevler Mahallesi'nde yapımına başlanan Bekir Aksoy İlkokulu inşası devam ediyor.

Kısa süre önce temeli atılan okulun kaba inşaatının yüzde 15'i tamamlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 24 derslikli Bekir Aksoy İlkokulunun 330 günde tamamlanması ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.

"ÇORUMİNİA Projesi'ne başlayacağız"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) hibe desteğiyle Çorum'da ÇORUMİNİA Projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Aşgın, projenin uygulanacağı Aşağı Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Aşağı Sanayi Sitesi'ndeki esnafın dükkanlarını taşıması için son tarihin 1 Ocak 2020 olduğunu bildiren Aşgın, şunları kaydetti:

"Bu tarihten itibaren mevcut imar düzeni ne gerektiriyorsa Fen İşleri Müdürlüğümüz bu çalışmalara başlayacak. Bu nedenle kısa süre içinde Aşağı Sanayi Sitesi esnafımızın yeni dükkanlara geçmelerini istiyoruz. Aşağı Sanayi Sitesi'nin sanayi olma vasfı yitirilmiştir. Bölgede millet bahçesi yapıldı. Bunun yanına Şimdi OKA'dan geçen ÇORUMİNİA Projesine başlayacağız. Esnafımızı gerçekten seviyoruz. Mağdur olmasınlar istiyoruz."