Çorum'dan kısa kısa

Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret ederek kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

SGK denetmenlerinin kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında iş yerlerini ziyaret ederek esnafa kayıt dış istihdamın ülke, işçi ve işverenlere verdiği zararı anlattığını belirten Tök, devletin kayıtlı istihdamı 17 farklı teşvikle desteklediğini kaydetti.

Kayıt dışı istihdama karşı cezai yaptırımlar bulunduğuna dikkati çeken Tök, "Bir sigortalının kayıt dışı çalıştığının tespitinde brüt asgari ücretin 2 katı idari para cezası uygulanmaktadır. Bağ-Kurlularımızın prim tutarı 882,65 liradır. Eğer düzenli öderlerse her ay 127,92 lira indirim hak ediyorlar ve yatıracakları tutar 754,73 liraya düşmekte. Bir sigortalının maliyeti 959,40 lira olmakla birlikte primlerini düzenli öderlerse 281 lira 42 prim indirimi ve 150 lira asgari ücret desteği almaktadır. Böylelikle bir sigortalının primi 527,98 liraya düşmektedir. İşverenlerimizi bu imkanlardan faydalanmaya, kayıt dışı çalıştırmamaya davet ediyoruz." dedi.

Belediye 50 bin ton asfalt döktü

Çorum Belediyesinin bu yıl asfalt sezonunda 50 bin ton asfalt serdiği bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl asfalt sezonunun yoğun geçtiğini belirtti.

Şehrin tamamında gidilmedik mahalle bırakmadıklarını vurgulayan Aşgın, asfalt sezonun kapanmasına kısa süre kala ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Mahalle muhtarlarıyla sürekli diyalog halinde olduklarını aktaran Aşgın, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde muhtarlıklar müdürlüğümüzü kurduk. Bu müdürlüğümüzü kurmamızdaki amaç, mahallelerde yaşanılan ihtiyaçları daha erken tespit etmekti. Bunun meyvelerini de aldık. Asfalt sezonunun başlaması ile ekiplerimiz şehrin tüm mahallelerinde çalışma yaptı. Bu zamana kadar 50 bin ton asfalt serimi yaptık. 10 bin ton daha asfalt sermeyi planlıyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İbadethanelerin temizliği sürüyor

Çorum Belediyesine bağlı ekiplerin ibadethanelerin temizliğine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, temizliğiyle ünlenen Çorum'un bu imajını pekiştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Kentteki ibadethanelerin belirli aralıklarla temizlendiğini belirten Aşgın, "İbadethanelerimiz bizim için önemli. Dinimiz bize temiz olmayı emrediyor. Bu yüzden camilerimize önem veriyoruz. Şehrimizdeki 89 cami, 34 mescit, 29 Kur'an kursu ve 1 cemevi ekiplerimizce temizleniyor. Beytullah'ın şubesi olan camilerimizi pırıl pırıl yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye 29 arsayı satacak

Çorum'da mülkiyeti belediyeye ait 29 arsa, ihaleyle satılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gülabibey Mahallesi ve Ayarık mevkisindeki arsaların açık artırma usulüyle satışa çıkartıldığı bildirildi.

18 Kasım'da Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak ihalenin saat 14.00'te başlayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayarık mevkisinde bulunan 2 katlı 22 konut parseli ve Gülabibey Mahallesi'nde bulunan 2 katlı 7 ticari arsa, encümen huzurunda satışa çıkartılacak. İhaleye katılmak isteyenler, şartname ve eklerini Emlak İstimlak Müdürlüğünden 50 lira ücret karşılığında temin edebilir."