Çorum'dan kısa kısa

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinin sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla (Healthcare Information and Management Systems Society) HIMMS 6 seviyesini aldığı bildirildi.

Atıf Hoca Devlet Hastanesi Başhekimi Selim Asaroğlu, yaptığı açıklamada, HIMSS aracılığıyla hastanelerin kendilerini ulusal ve uluslararası alandaki benzer kurumlarla karşılaştırma fırsatı bulduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Medipol Üniversitesi ve HIMSS işbirliğinde yürüttükleri dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında Medipol Üniversitesi temsilcilerinin Atıf Hoca Devlet Hastanesinde inceleme yaptığını belirten Asaroğlu, "Ziyarette hastanemizin 'EMRAM Seviye 6' kriterlerini karşıladığı görülmüş ve seviye 6 hastanesi olarak tanınmaya hak kazanmıştır. Aynı azim ve kararlılıkla HIMMS 7 almak için gerekli çalışmalara şimdiden başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

"Kaçak tütün satışı bakkalları olumsuz etkiliyor"

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, kaçak tütün ve dolu makaron satışının Türkiye genelindeki 150 bine yakın bakkalı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Şanal, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte yüzde 20'ye kadar yükselen kaçak tütün satışının çeşitli tedbirlerle 2019 yılında yüzde 2,5 seviyesine kadar düşürüldüğünü belirtti.

Şanal, önlemlere rağmen kaçak tütün ve dolu makaron satışının bakkal esnafını zorladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün ve doldurulmuş makaron satışı, ülkemize ekonomik ve sosyal açıdan büyük zararlar vermektedir. Sigaranın zararlarıyla mücadele eden düzenlemeleri etkisiz hale getirmesi, 18 yaşından küçüklerin denetimsiz ve kolay ulaşımı, her türlü yasa dışı faaliyete finansman sağlayabilmesi, 150 binden fazla bakkal esnafının gelirleri üzerindeki olumsuz etkisi, bakkal ve bayi esnafının ticaretini tehdit etmesi, hem kaçak sigara hem de sarmalık kıyılmış tütün ticaretinin bu olumsuz etkileriyle etkin mücadele edilmelidir."

"Halkbank, esnaf ve sanatkarın yanında"

Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret etti.

Özdemir, ziyarette yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlara uygun kredi kullandırmada her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Halkbank'ın küçük ve orta ölçekli esnaf ve sanatkarların yanında olduğunu dile getiren Özdemir, esnafı Türkiye'nin bel kemiği olduğunu vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gür ise "Esnafımızın bankanızla alakalı iş ve işlemlerinde kolaylık sağlanması bizleri memnun etmektedir. Karşılıklı diyalog içinde çalışmanın hizmet kalitesini artıracağından hiç şüphem yok." dedi.

TÜRKAV'da görev değişikliği

Türk Eğitim-Sen Çorum Denetleme Kurulu Raportörü İlyas Gül, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şube Başkanı olarak görevlendirildi.

2018 yılından beri TÜRKAV İl Başkanlığı görevini yürüten Tahsin Boyacı, görevini törenle Gül'e devretti.

TGül, hizmetlerinden dolayı Tahsin Boyacı'ya teşekkür ederek, teslim aldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Devir teslim törenine MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve TÜRKAV üyeleri katıldı.