Çorum'dan kısa kısa

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat'ı ziyaret etti.

Karapıçak, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada yeni Yönetim Kurulu olarak kentteki kurumlara tanışma ziyaretleri düzenlediklerini söyledi.

Ziyaretlerde kurumların temsil ettiği grubun sorun ve çözüm önerileriyle ilgili istişare yaptıklarını belirten Karapıçak, ayrıca kurumların siyasilerden beklentileri hakkında da bilgi aldıklarını kaydetti.

Özellikle esnafla ilgili kurumları önemsediğinin altını çizen Karapıçak, "Esnaf, ülke ekonomisinin temelini oluşturan en önemli unsurlardandır. İyi günde, kötü günde her zaman esnafımızın yanındayız." dedi.

"Göstermelik asfalt dökmüyoruz"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu yıl 50 bin tonun üzerinde asfalt döktüklerini belirterek "Göstermelik asfalt da dökmüyoruz, altyapısı tamamlandıktan sonra uzun süre ihtiyaç duyulmayacak bir asfalt dökülüyor." dedi.

Ulukavak Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Aşgın, işçilere tatlı ikram etti.

Aşgın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulukavak Mahallesi'nde 750 metrelik yolun asfaltlanmasıyla bu yıl 53 bin ton civarında asfalt dökmüş olacaklarını söyledi.

Asfalt sezonunun planlandığı gibi gittiğini belirten Aşgın, "53 bin ton gerçekten de çok güzel bir rakam. Çalışma arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Göstermelik asfalt da dökmüyoruz, altyapısı tamamlandıktan sonra uzun süre ihtiyaç duyulmayacak bir asfalt dökülüyor." diye konuştu.

Şehit ve gazi ailelerinden organ bağışı

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve dernek üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğünün Organ Bağışı Kampanyası kapsamında organ bağışında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, bağış öncesi Deniz ve dernek üyelerini organ bağışı konusunda bilgilendirdi.

Organ bağışı konusunda toplumun duyarlı olduğunu ancak bağış sayısının yeterli olmadığını belirten Sobacı, organ bağışı konusunda toplumun tüm kesimine büyük görevler düşüyor. Örnek davranışınız için sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bilgilendirmenin ardından dernek üyeleri formları doldurarak organ bağışında bulundu.