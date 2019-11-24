Çorum'dan kısa kısa

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 8. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti.

Çiftçi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde açılan fuarda sergilenen ürünler hakkında stant yetkililerinden bilgi aldı.

Fuarı ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet eden Çiftçi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin standında vatandaşlara süt ikram etti.

Gezinin ardından fuarın organizatörü Fevzi Atasagun, Çiftçi'ye fuarla ilgili bilgi verdi.

Ziyarete, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram katıldı.

OKA'dan "patent" eğitimi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Çorum Yatırım Destek Ofisince "Patent Eğitimi" düzenlendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi, Doküman Birimi olarak da hizmet veren OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi'nin eğitim programında katılımcılara yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma ve farklılaşma, katma değeri yüksek ürün üretilmesi, yeni ve özgün tasarımlar oluşturulması çabalarının desteklenmesi konularında bilgi verildi.

Sanayici, eğitimci ve üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği eğitimde Dr. İbrahim Yaşar, fikri sınai mülkiyet, patent, faydalı model, marka, tasarım gibi temel kavramlar, dünya ve Türkiye'deki durum, patent, faydalı model başvuru süreçleri konularında sunum yaptı.

Aşgın'dan hasta çocuklara ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşghın'ın eşi Feyza Aşgın, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Aşgın, ziyaret ettiği çocuklarla sohbet edip hediye verdi.

Çocukların aileleriyle de görüşen Aşgın, doktorlardan da çocukların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bir çocuğun gülümsemesiyle tüm dünyanın değişebileceğini belirten Aşgın, "Mazlum coğrafyada, savaşın içinde bulunan çocuklarında, Amerika'daki, Avrupa'daki çocuklar gibi gülmeye hakkı var. Çocukların mutlu olmadığı bir dünyada huzur barış ve sükunet asla olmayacak. Bir gün değil her gün çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için çaba göstermeliyiz." dedi.

Ziyarete, Çorum Belediyesi İkbal Kadın Kültür Merkezi yöneticileri katıldı.