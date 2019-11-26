Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da yaklaşan kış mevsimine karşı alınacak tedbirler ve tedbirlerin uygulanmasında kurumların koordinasyonunu sağlamak üzere toplantı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığındaki Valilikte yapılan toplantıda il genelinde alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Vali Çiftçi, alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının önem arz ettiğini söyledi.

Vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alacaklarını dile getiren Çiftçi, "Alınan kararlarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve hava şartlarındaki olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmeleri, huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, bu kararlara titizlikle uyulması hususu önem arz etmektedir." dedi.

Kış lastiği uyarısı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, ticari araç sürücülerini 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada kış lastiği uygulamasının ülke genelinde 1 Aralık'ta başlayacağını hatırlattı.

Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış lastiği olmaksızın yola çıkmaması gerektiğini belirten Şahin, "1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında aracında kış lastiği bulundurmayan ticari araç sürücülerine 625 lira para cezası uygulanacak." ifadesini kullandı.

Sürücülerin kışın daha dikkatli davranması gerektiğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Araçlarını mevsime hazır hale getirmeleri gerekiyor. Kış lastiği hayat kurtarır. Ayrıca araçlarda her duruma karşı zincir de bulundurulmalı."

"KOBİ Haftası etkinliklerinde birinciyiz"

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Çorum İl Müdürü Yusuf Yıldız, Türkiye'nin Avrupa KOBİ Haftası kutlama etkinlik sayısında Avrupa birincisi olduğunu söyledi.

Yıldız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret ederek Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Avrupa KOBİ Haftası'nın 2009 yılında kutlanmaya başlandığını belirten Yıldız, "Kutlamalara 37 ülke ile birlikte Türkiye de aktif olarak katılıyor. Ülkemiz, 2011 yılından itibaren yapılan istatistiklere göre etkinlik sayısı bakımından birinci sırada yer alıyor." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gür ise KOSGEB'in KOBİ ve girişimcilere sağladığı imkanların küçümsenemeyeceğini belirtti.

Gür, gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesini hedefleyen kutlama etkinliklerinin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

ÇESOB Başkanı Gür'den yatırım teşekkürü

ÇESOB Başkanı Recep Gür, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gür, ziyarette yaptığı konuşmada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı Arasta Sağlıklaştırma Projesiyle Çorum'un yeni bir cazibe merkezi kazanacağını belirtti.

Gür, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ahlatcı ise esnafın taleplerini önemsediğini belirtti.

AK Parti olarak Çorum'a katma değer kazandıran herkesin yanında olduklarını dile getiren Ahlatcı, "Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımızın 7 gün 24 saat emrindeyiz. Telefonumuz 24 saat açık. Esnafımız için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız." dedi.