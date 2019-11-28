Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, emlak, iş yeri çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

Çöplü, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları veznelerde yoğunluk oluşmaması için ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Belediye veznelerinin cumartesi günü de açık olacağını belirten Çöplü, "Vatandaşlarımız ödemelerini belediye veznelerinin yanı sıra Halk Bank, Deniz Bank gişelerinden, tahsilat ve erişim noktalarından ve PTT şubelerinden de yapabilecek. Aynı zamanda belediyemizin 'www.corum.bel.tr' resmi internet sayfasından da online olarak ödeme imkanı var." ifadesini kullandı.

Oğuzlar'da ilk kez tiyatro sahnelendi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı, Sultan 2. Abdulhamit Han'ın hayatının anlatıldığı "Usta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Oğuzlar Çok Programlı Lisesi Şehit Hüseyin Damar Konferans Salonunda iki seans halinde sahnelenen oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, oyunun ardından yaptığı açıklamada, ilçenin sosyal ve kültürel alanda gelişimi için ilklere öncülük etmeyi hedeflediğini söyledi.

Bu kapsamda ilçeye ilk kez bir tiyatro ekibinin geldiğini belirten Yıldırım, "Bu anlamlı eseri sahneleyen Ahmet Yenilmez ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçe halkımızla daha nice güzel etkinliklerde bir araya gelmeyi diliyorum." dedi.

Oyunun ardından Oğuzlar Kaymakam Onur Titiz, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık ile Yıldırım, Yenilmez ve ekibine Oğuzlar cevizi ikram etti.

"Efsane Cuma" uyarısı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Üyesi Murat Erdal, "Efsane Cuma" adıyla bilinen kampanyaların vatandaşları mağdur edebildiğini belirtti.

Erdal, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle internetten mobilya alışverişi yapacak vatandaşları haksız kazanç sağlamaya çalışan firmalara karşı uyardı.

"Efsane Cuma" kampanyalarında zaman zaman kurallara uygun davranılmadığını savunan Erdal, şunları kaydetti:

"Özellikle mobilya sektöründe alışveriş yapılacaksa özel siparişlerde doğrudan mobilya üreticilerine gidilmeli. Tasarımlı ve hazır ürünlerde ise mağazalara ulaşılmalı. Ürünler mutlaka görerek satın alınmalı. Sektör temsilcileri olarak tüketicilere önerimiz, cuma günü internetten mobilya alışverişi yapmamalarıdır. Gelen mesajlara dikkat edilip algı oluşturan firmalardan uzak durulmasını tavsiye ediyorum."

Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı

Çorum İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Sungurlu Öğretmenevi'nde yapıldı.

Kentteki genel güvenlik ve asayişi olumsuz etkileyen konuların değerlendirildiği toplantıda, bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler karara bağlandı.



Vali Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada, kentteki huzur ve asayişin korunmasında kurumların koordineli çalışması gerektiğini söyledi.

Çiftçi, toplantıda alınan kararların kurumlar tarafından titizlikle uygulanmasını istedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Nayil Gözütok, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile kaymakamlar katıldı.