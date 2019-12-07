Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehrin yararına yapılan tüm çalışmaları desteklediğini söyledi.

Aşgın, Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç'ı kabulünde yaptığı açıklamada, esnafın birlikteliğinin şehrin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Esnafın Küçük Sanayi Sitesinde mucizeler yarattığını, Çorum'dan 120 ülkeye ihracat yapıldığını dile getiren Aşgın, "Taş üstüne taş koyan, esnafımızın bir yarasına merhem olma düşüncesinde olan, samimiyetini, gayretini ortaya koyan kim olursa olsun destek veririz." dedi.

Aşgın, Ahi Evran Sanayi Şehri Projesini de takip ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehrimiz gerçekten çok güzel. Bazı iş kollarını artık şehrin kenarına taşımak zorundayız. Alternatifleri oluşturup esnafımıza yer göstermek durumundayız. Asla üzmeden, kırmadan, ikna ederek bazı çalışmalar yapmak zorundayız. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifinde bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bahane üretmek yerine iş yaparak ilerlemeliyiz. Biz sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz."

Karşıyaka Ortaokulu gelecek yıl hizmete açılacak

Çorum'da İl Özel İdaresince inşasına başlanan Karşıyaka Ortaokulu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak.

Özel İdareden yapılan açıklamada, 5 katlı okulun 18 derslikten oluşacağı belirtildi.

İhale sürecinin ardından inşa çalışmalarının başladığının aktarılan açıklamada, "Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programı kapsamında okul yapımlarına devam ediliyor. Bu kapsamda Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi'ndeki Karşıyaka Ortaokulu'nun yapımına hızla devam ediliyor. 18 derslikli 5 kat olarak yapılacak Karşıyaka Ortaokulu ve çevre tanzimi işinin ihalesi bir süre önce Çorum İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılmıştı. Yapım aşaması yaklaşık yüzde 15 seviyelerinde olan işin süresi 300 gün olarak belirlenirken, okulun, 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda hizmete açılması planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Müftülük'ten "Evliliğe İlk Adım" seminerleri

Çorum Müftülüğü, yeni evlenen ya da evlenecek çiftleri bilgilendirmek amacıyla "Evliliğe İlk Adım" seminerleri organize etti.

Diyanet Gençlik Merkezinde 4 hafta sürecek seminerlerin ilki, İl Müftüsü Muharrem Biçer'in katılımıyla başladı.

Biçer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, aile yapısının korunması ve güçlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Güçlü toplumların ve milletlerin oluşabilmesi için aile kurumunun önemini vurgulayan Biçer, Peygamber Efendimizin aile hayatından da örnekler sundu.

Daha sonra il vaizi Kemal Demirden ve Çorum Aile ve Dini Rehberlik Bürosu vaizi Gülay Kunduracı, İslam dininin aileye yaklaşımı hakkında bilgi verdi.

Merkez Huzurevi için 3 milyon 180 bin lira ödenek

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, merkez huzurevi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından talep edilen 3 milyon 180 bin liralık ödeneğin tahsis edildiğini açıkladı.

Ahlatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un geçtiğimiz hafta Çorum'a geldiğini hatırlattı.

Selçuk ile yapılan görüşmede merkez huzurevi için ödenek talep edildiğini aktaran Ahlatcı, "Çorum Merkez Huzurevi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızdan istemiş olduğumuz 3 milyon 180 bin liralık ödenek geldi. Sayın Bakanımıza ilimiz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.