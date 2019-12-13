Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne itfaiye müfrezesi açılacağını söyledi.

Aşgın, belediye ekiplerince sanayi sitesinde sürdürülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Seçim döneminde esnafa yönelik birtakım vaatlerde bulunduklarını belirten Aşgın, bu vaatlerden birinin de itfaiye müfrezesi olduğunu anlattı.

Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir itfaiye müfrezesi açacaklarını dile getiren Aşgın, "Bu sayede Sanayi Sitesi, Gıda Toptancıları Sitesi ve Samsun- Ankara yolu üzerindeki sanayi tesislerimize daha kısa sürede ulaşılacak. Sanayi sitesine verdiğimiz sözlerin hemen hemen hepsini 8 ay içinde yaptık. Söz verdiğimiz gibi esnafımızın yanında yer almaya, onların kazanacağı işlere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Protokol eşlerinden Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı ve Sultan Ana'ya ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, beraberindeki bazı protokol üyelerinin eşleriyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy ve kentin kanaat önderlerinden Sultan Ana'yı ziyaret etti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesindeki kursiyerlerin yaptığı el işlerini inceleyen Çiftçi, kursiyerlerle sohbet etti.

Ziyarette Aksoy, vakfın çalışmaları hakkında Çiftçi ve beraberindekilere bilgi verdi.

Çiftçi, daha sonra kentin kanaat önderlerinden Sultan Ana'yı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü'nün eşi Seher Çöplü ile Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

Çorum'un İskilip ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 8 gaziye madalya ve berat belgesi verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Berat Belgeleri, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül tarafından ilçedeki gazilere öğretmenevinde düzenlenen törenle takdim edildi.

Eligül, törende yaptığı konuşmada, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan her görevin kutsal olduğunu söyledi.

Kıbrıs gazilerinin de harekat sırasında kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Eligül, gazilere özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Törenin ardından gazilere yemek ikram edildi.

Törene İskilip Jandarma Komutanı Asteğmen Fatih Cura, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu ve gazilerin yakınları katıldı.

"Yeri Ürün Pazarı" açıldı

AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanlığınca kadınların kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri satabilecekleri "Yerli Ürün Pazarı" açıldı.

AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gazi Caddesi'ndeki pazarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerli ve milli ekonomiye destek vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Pazarda 2 gün süreyle AK Parti teşkilatlarındaki kadınların kendi imkanlarıyla ürettikleri çeşitli ürünleri tüketicilerin ilgisine sunacaklarını anlatan Demir, "İlimizin yöresel ürünleri kadın kolları teşkilatlarımızın destekleriyle 2 gün boyunca Çorumlu hemşehrilerimizle buluşacak. Tüm hemşehrilerimizi kermesimize bekliyoruz." dedi.

Törene AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve davetliler katıldı.