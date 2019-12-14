Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri başvuruların 16 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın üreticilere damızlık gebe düve, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır ve manda alımına yüzde 40 hibe desteği sağlayacağını belirtti.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin 14 Ocak'a kadar bağlı il müdürlüğüne başvuru yapabileceğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Desteklemeye esas gebe düve fiyatı 12 bin 500 lira, 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7 bin lira, gebe manda fiyatı 10 bin lira ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Hibe desteğinden işletme kapasitesini 10 büyükbaşa tamamlayan işletmeler faydalanabilecek. Dolayısıyla hayvancılık yapmak isteyenler için büyük bir fırsat."

ABD Senatosunun "sözde Ermeni soykırımı"nı tanımasına tepki

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, ABD Senatosunun "sözde Ermeni soykırımı"nı tanımasına tepki gösterdi.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin kendi iç siyasetlerini dizayn etmek ya da dış siyasetini belirlemek adına başka milletler üzerine çamur atmaktan geri kalmadığını belirtti.

Kararın Türk milleti nezdinde yok hükmünde olduğunu vurgulayan Karapıçak, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan sözde soykırım tasarısı, ivedilikle ABD Senatosuna getirilmiştir. ABD Senatosunun tasarıyı kabul etmesi, şanlı tarihiyle cihana adalet dağıtmış olan asil Türk milletinin adaletinden, asaletinden ve şefkatinden hiçbir şey götüremeyecektir. Sözde büyük devlet olma vasfıyla varlığını sürdüren ABD, asılsız Ermeni

iddialarını gündemine alarak iftirayla varlığını sürdürmeye çalışacak

kadar küçüldüğünü ve acziyet içerisine düştüğünü göstermiştir."

HİTÜ ile ÇOSİAD iş birliği yapacak

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) arasında TEKNOKENT'te firma kuracak akademisyenlere destek verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, OSB müdürlüğündeki imza töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOKENT'te daha etkin olmayı planladıklarını söyledi.

Akademisyenlerin uzmanlık bilgi ve birikimi ile müteşebbis olma motivasyonlarını buluşturmak adına iş dünyasıyla iş birliği yapmayı arzuladıklarını dile getiren Öztürk, "Amacımız başta mühendislik fakültemiz ve meslek yüksekokullarımızdaki hocalarımızı biraz daha girişimci ruha, sanayicimizin içinde bulunduğu ekosisteme dahil etmek. TEKNOPARK'lar çerçevesinde şirket kurabilmelerine yardımcı olmak." dedi.

ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı ise üniversite-sanayi iş birliğini en yüksek seviyede tutmak istediklerine işaret etti.

Akademisyenleri TEKNOKENT'te görmekten mutluluk duyacaklarının altını çizen Şamlı, "Bu vesileyle hocalarımız TEKNOKENT'e çok daha sık gelecek. Bundan sanayicinin büyük oranda faydalanacağına şüphem yok. Temel amacımız sanayi ve üniversiteyi bir arada tutup memleket içinde katma değeri yüksek ürünleri ortak akıl vasıtasıyla üretmek. Bunun yolunu açan bir proje bu. İnşallah iki tarafta bundan çok faydalanacaktır." ifadelerini kullandı.



Grip salgınına hazırlık

Çorum'da kış aylarında görülen grip salgınına karşı hazırlık yapmak amacıyla Pandemik İnfluenza İl Hazırlık Planı Toplantısı yapıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Şube Müdürü Dilek Somuncu, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıda, Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı doğrultusunda kurumların alması gereken tedbirler hakkında kamu kurumlarının temsilcilerine bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, toplantıda yaptığı konuşmada, influenza virüslerinin özellikle sonbahar ve kış aylarında grip salgınlarına neden olduğunu söyledi.

Salgınların pek çok kişinin ölümüyle sonuçlanabildiğini vurgulayan Sobacı, gerekli tedbirlerin alınmasının halk sağlığı açısından önem taşıdığına dikkati çekti.