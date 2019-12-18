Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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Çorum'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorum'da nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmasına neden olan kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme süresinin 2019 yılı sonunda sona ereceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Çorum'da nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmasına neden olan kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme süresinin 2019 yılı sonunda sona ereceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme sürelerinin 2019 yılı sonunda dolacağı yönünde söylenti yayıldığı, bu nedenle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Kimlik kartı ve sürücü belgesini yenilemek için kesin bir süre bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Söylentilerle ilgili vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerine yoğun şekilde başvuruda bulundukları incelenmiştir. Gerek T.C. kimlik kartlarında gerekse eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi işlemleri 2019 yılından sonra da devam edecektir. Eski nüfus cüzdanları ve sürücü belgeleri yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerli olacaktır. Vatandaşlarımızın resmi makamların açıklamaları dışında yayılan söylentilere itibar etmemeleri kendi menfaatlerine olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Finallere hazırlanan öğrencilere çorba ikramı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Etüt Merkezinde final sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Aşgın ve Öztürk, ziyarette sohbet ettiği öğrencilere çorba ikram etti.

Öğrencilere final sınavlarında başarı dileklerini ileten Aşgın, "Sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimiz burada belediyemiz tarafından sağlanan çorba imkanından faydalanabilecek. Rektörümüz tarafından öğrencilerin ders çalışabilmesi için geceleri tahsis edilen kafeteryada sürekli çorba ikramında bulunacağız. Finallere hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

41 ressam Hititler sergisi açacak

Kentte, Çorum Belediyesince 41 ressamın katılımıyla "Hititler Resim Sergisi" açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sergide çeşitli illerde yaşayan 41 ressamın yağlı boya, akrilik tablo ve heykel çalışmalarının yer alacağı bildirildi.

Bir çok eserlerin sergileneceği organizasyonun, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde Cuma günü 15.00'te açılacağı kaydedildi.

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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