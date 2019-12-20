Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitedeki engelli öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

HİTÜ Erol Olçok Senato Salonu'ndaki toplantıda, engelli öğrencilerin üniversiteyle ilgili öneri ve beklentileri görüşüldü.

Öztürk, kahvaltının ardından yaptığı konuşmada, her bireyin toplumun eşit üyesi olduğunu, fiziki engellerin büyük sorun gibi görülmemesi gerektiğini söyledi.

Fiziki engellerden ziyade soyut engellerin asıl mesele olarak ele alınması gerektiğini belirten Öztürk, "Üniversitelerin bu konuda kaldıraç görevi üstlendiğini biliyoruz. Mesele sadece fiziksel engelleri değil, görülmeyen engelleri de ortadan kaldırmak." dedi.

Engelli öğrencilerin eğitimde önemli başarılar ortaya koyduğunu dile getiren Öztürk, "Engelli öğrencilerimizin Erasmus+ gibi öğrenci değişim programlarından yararlanmalarını istiyoruz. Birkaç öğrencimizi bu şekilde yurt dışına gönderebilirsek çok mutlu olacağım. Bu, hayata dair çok önemli bir adım." diye konuştu.

"Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"

Çorum'da imam hatip ortaokulları arasında "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Abdulhamithan Camisi'nde düzenlenen yarışmada öğrenciler, jüri önünde hafızlık bilgilerini sergiledi.

Yarışmada Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selim Bal birinci, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ubeydullah Güccan ikinci, Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Umut Can Şekerci de üçüncü oldu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

Milli eğitim müdürleri istişare toplantısı

Çorum'da geçen hafta göreve başlayan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ilçe milli eğitim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Sarı, Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin kalitesini artırmak için koordineli çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında çeşitli çalışmalar planlandığını aktaran Sarı, "İlçelerimizdeki eğitim kurumlarının çalışmaları ve problemlerini değerlendireceğiz. Eğitim kurumlarının kalitesini artırmaya yönelik yapılması gereken çalışmaları koordineli olarak yürüteceğiz." dedi.