Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

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Çorum'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorum'da Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı.

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Çorum'da Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığındaki toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen evde sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Toplantıya, Çorum Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

"Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler"

Çorum'da Vergi Dairesi Müdürlüğünce esnaf odalarının yöneticilerine yönelik elektronik belge ve defter uygulamalarındaki yenilikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Derviş Günday Salonu'ndaki toplantıda, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Vergi Uzmanları Aslıhan Hacıismailoğlu ve Murat Aydın katılımcıları bilgilendirdi.

Bilgilendirme toplantısının ardından vergi uzmanları, oda başkanlarının vergi ve kayıtdışılık konularında sorularını yanıtladı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, toplantının ardından yaptığı konuşmada verimli bir eğitim gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Göçmen çocuklar Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi

Çorum'da çeşitli eğitim kurumlarında öğrenim gören ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıf Türk ve göçmen ailelerin çocukları, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Çorum Belediyesinin davetlisi olarak Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen 90 çocuk, hayvanlarla vakit geçirdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile Zafer İlkokulunun ortaklaşa düzenlediği programda Türk ve düzensiz göçmen ailelerin çocuklarının kaynaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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