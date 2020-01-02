Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum'da bir avukat, Ortaköy 100. Yıl İlkokulundaki 120 öğrenciye eşofman takımı hediye etti.

Avukat Kasım Aksoy, Ortaköy 100. Yıl İlkokulunun "Eşofmansız Öğrencimiz Kalmasın" projesine destek verdi.

Okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Aksoy, onlara hediye eşofman takımlarını dağıttı.

Aksoy, çocukların sağlıklı şekilde spor yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla kampanyaya katıldığını söyledi.

Çocukların mutluluğuyla kendisinin de mutlu olduğunu belirten Aksoy, "Öğrencilerden tek isteğimiz, derslerine daha çok çalışarak başarılı, gelecekte vatanına, milletine faydalı birer insan olmalarıdır." dedi.

100. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa İskender Erken ise Aksoy'a öğrencilere katkılarından ötürü teşekkür etti.

Vali Çiftçi'den halk müziği korosuna ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nu ziyaret etti.

Turgut Özal Konferans Salonu'ndaki provada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve koro üyeleriyle bir araya gelen Çiftçi, Koro Şefi Arif Sadeçolak'tan bilgi aldı.

Koro çalışmalarını başından sonuna kadar takip eden Çiftçi, zaman zaman koronun seslendirdiği türkülere de eşlik etti.

Çiftçi, provanın ardından Sadeçolak ve koro üyelerini tebrik ederek, başarılı bir sanat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Sadeçolak ise koroya ilginin her geçen yıl arttığını, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini anlatarak, koronun kısa süre içinde tekrar sanatseverlerin huzuruna çıkacağını bildirdi.

Ahlatcı'nın yılbaşı mesaisi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın yılbaşı gecesi görev yapan polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ahlatçı, kamu görevlilerinin yanı sıra hastanede tedavi gören hastaları ve gece saatlerinde hizmet veren esnafı ziyaret ederek, yeni yıllarını tebrik etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ziyaretlerde Ahlatcı, kamu görevlilerine fedakar hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaretlere AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Fatih Temur ile Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir katıldı.

Mobilya sektöründeki KDV indirimi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, "Taleplerimizin dikkate alınması sektör temsilcileri olarak bizleri son derecede mutlu etmiştir." dedi.

Erdal, mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, indirimin sektörde sevinçle karşılandığını belirtti.

Devletin esnafın yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Erdal, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı günler geçiren sektörümüzün bir an önce toparlanarak eski şaşalı günlerine kavuşmasını özlemle bekliyoruz.

Her zaman söylediğimiz gibi, mobilya sektörü geleceğin sektörü olacak, değişimin başlangıcı 2020 yılı olacaktır."