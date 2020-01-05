Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi kapsamında "Çorum 2019-2023 Stratejik Planı" hazırladıklarını bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2023 Stratejik Planıyla kentteki bütün paydaşları milli hedeflere yönlendirmeyi planladıklarını belirtti.

Erken çocukluk döneminden başlayarak bireyin temel yaşam becerilerini, birlikte yaşama kültürünü, bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sarı, "2019-2023 Stratejik planımız ilimizdeki eğitim hedeflerinin, Bakanlığımızın 2023 Vizyon belgesi paralelinde milli hedeflerimize ulaşma yolundaki kısa vadeli ödevlerimizi içermektedir. Büyük bir sorumluluk duygusuyla ödevimizi eksiksiz yerine getirme gayreti içinde olacağız. Stratejik planımızın ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"70 bin ton asfalt serdik"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçen yıl toplam 70 bin ton asfalt serdiklerini bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk havaya rağmen altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Henüz hiç asfaltla buluşmamış yeni sokakları da asfaltla tanıştırdıklarını akran Aşgın, şunları kaydetti:

"Asfaltın yanı sıra Mavral, Anadolu, Söğütlüevler, Buharaevler ve İbrahim Çayırı sokaklarda tretuvar ile karo yapım-onarım çalışmaları yaptık. Soğuk havaya rağmen ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde işimizi yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca kış tedbirlerimizi de aldık ancak henüz kar yağmadı. Olası kar yağışına karşı hazırlıklıyız. Zor şartlarda işlerini tamamlamak için çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

CHP Uğurludağ ilçe kongresi

CHP Uğurludağ İlçe Başkanı Hünkar Akburu, kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Tek listeli kongrede divan başkanlığına Uğur Demirer, katipliklere Kamil Akburu ve Veli Taroğlu seçildi.

55 delegenin oy kullandığı kongrede, oyların tamamını alan Akburu, yeniden CHP Uğurludağ İlçe Başkanı seçildi.

Akburu başkanlığındaki Yönetim Kurulunda İsmail Sarı, Kamil Akburu, Ergülü Akşit, Murat Karakaya, Celal Akburu, Enver Yusuf İpek, Galip Akşit,

Abdullah Soyarslan, Haydar Şen, Arap Akşun'dan yer aldı.

Kongreye, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve partililer katıldı.