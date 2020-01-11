Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'u sertifikalı tohum üretiminin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ceylan, Çorum Ziraat Odası Meclis Salonunda ziraat odası başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Ziraat mühendisi olmasından ötürü tarım ve hayvancılık konularında hakim olduğunu belirten Ceylan, çiftçi ve üreticinin sorunlarının çözümünde daha titiz davrandığını belirtti.

Çorum'un tarım ve hayvancılık konusunda iyi bir noktaya geldiğini aktaran Ceylan, "2002 ile 2020 arasında gerek istatistiksel bilgilere gerekse çifti kazanımlarına bakıldığında, arada uçurum derecesinde farkın olduğu görülmektedir." dedi.

1'e 7-8 oranında verime sahip sertifikalı tohumun yaygınlaştırılması için çalışacaklarının altını çizen Ceylan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki tüm ilçelerimize yaydığımızda Çorum, önümüzdeki 5 yıl içinde sertifikalı tohumlukla adını her tarafa duyuracaktır. Sertifikalı tohum denince de Çorum akla gelecektir. Türkiye'nin tarım alanında dünyanın bir numarası olması gerekiyor. Bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. Tüm çiftçilerden bu hedefe ulaşmak için el birliği ile çalışma bekliyoruz."

-Onkoloji Teşhis ve Tedavi Merkezini hayırseverler yapacak

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine hayırsever vatandaşların katkısıyla Onkoloji Teşhis ve Tedavi Merkezi kurulacak.

Vali Mustafa Çiftçi, Onkoloji Teşhis ve Tedavi Merkezi inşasıyla ilgili hayırsever vatandaşları temsilen iş adamı Ali Evlüce ile protokol imzaladı.

Çiftçi, imza töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu'nun yanı sıra Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Sağlık Bakanlığını ziyaret ederek, Çorum'a Radyoterapi ve PET-CT cihazı talep ettiklerini söyledi.

Bakanlığın talebi olumlu karşılayıp kısa sürede cihazı tahsis ettiğini aktaran Çiftçi, Onkoloji Teşhis ve Tedavi Merkezinin hizmet vereceği binanın Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi külliyesi içinde inşa edilmesine karar verdiklerini bildirdi.

Çiftçi, yeni merkezin Çorum'a hayırlı olmasını temenni etti.

Refakatçilerle istişare toplantısı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, hasta refakatçileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Hülya İpek başkanlığındaki toplantıda refakatçilerin hastane hizmetleri hakkındaki talep ve önerileri değerlendirildi.

İpek, toplantıda yaptığı konuşmada, hastanenin işleyişi, yataklı servis hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi ve memnuniyet artırıcı hizmetlerin devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantıların düzenli olarak devam edeceğini anlatan İpek, hasta yakınlarının görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını vurguladı.

Toplantıya Nöroloji Göğüs Hastalıkları ve Palyatif Bakım Servisi sorumlu hemşireleri ile servislerde yataklı tedavi gören hastaların yakınları katıldı.

Çorum'da yangın

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve samanlık yandı.

Kutluözü köyündeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye gelen İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yangının ardından köyü ziyaret ederek evi yanan aileyle görüştü.