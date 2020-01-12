Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Külliyesindeki kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Çiftçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin en önemli görevinin Türkiye'yi bir adım daha ileriye götürmek olduğunu vurguladı.

Başarının asla tesadüf olmadığının altını çizen Vali Çiftçi, "Çok çalışmalısınız. Nobel Kimya Ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar, öğrenciyken günde 18 saat çalıştığını, zamanının çoğunu laboratuvarda geçirdiğini söylüyor. Siz de çalışmaktan asla vazgeçmeyin." dedi.



Aşgın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nereden nereye" sözünün en çok imam hatipliler için geçerli olduğunu söyledi.

1990'lı yıllarda imam hatipli öğrencilerin hayallerinin dahi çalındığını söyleyen Aşgın, "Düşünce olarak nereden nereye geldik. Yine Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bodrum katlarda ders yaparken, spor yaparken muazzam şartlarda eğitim gördüğümüz binalarımız, fiziki mekanlarımız var. Bu imkanların kıymetini iyi bilmelisiniz. İnşa etmek bizim görevimizdi. Başarı sizin hedefiniz olacak. Bugün ülkeyi yöneten kadroların yerinde yarın sizler olacaksınız. Şimdi biz varız, yarın sizler olacaksınız." diye konuştu.

Esnafın "sicil affı" beklentisi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, esnafın bu yıl sicil affı beklediğini bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, sicil affının, esnafın krediye ulaşımı için şart olduğunu vurguladı.

Faizlerin düşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirten Gür, "Faizler düştü ancak uygun kredi koşullarından maalesef esnafımız yararlanamıyor. Sicili bozuk esnafımıza yönelik 15-20 yıl geriye dönük etkin bir sicil affı ivedilikle çıkarılmalıdır." ifadesini kullandı.

Sicil affı çıkarılması için TBMM Başkanlığına sunulan teklifin bir an önce kabul edilmesini beklediklerinin altını çizen Gür, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi esnaf, sicil affı gelmezse krediye nasıl ulaşacak? Mağduriyetleri azaltmanın yolu sicil affıdır, aksi taktirde esnafın tefeciye terki olur. Ne yazık ki süreç, esnafın kepenk indirmesini ve çeşitli mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Kara listede olan esnafın avantajlı kredi, düşük faiz olanaklarından mahrum kalıyor. Bu nedenle esnaf için sicil affı ihtiyaçtır. 2020 yılında etkin bir sicil affı, ekonomik kriz dikkate alınarak bir an önce çıkarılmalıdır."

"Sağlıkta Gelecek" Paneli

Çorum'da Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin katılımıyla "Sağlıkta Gelecek" Paneli yapılacak.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonunda yapılacak panel, saat 14.30'da başlayacak.

Açılış konuşmasını Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin yapacağı panele konuşmacı olarak, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Şehir Hastaneleri Bilgi Sistemi Koordinatörü Yasin Yarbay ve Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş katılacak.