Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünün geçen yıl sözleşmeleri gerçekleştirme oranında 42 il arasında birinci sırada yer aldıklarını bildirdi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, TKDK Çorum Koordinatörlüğünün 2019 yılında 28,9 milyon lira yatırım tutarlı 65 projeye 10,9 milyon lira hibe desteği sağladığını belirtti.

Sözleşmeye bağlanan projelerin yüzde 86'sının yıl içinde hayata geçirildiğini bildiren Ceylan, "Bu sayede TKDK Çorum Koordinatörlüğü, 42 il arasında birinci sırada yer aldı. Planlanan hibe ödemesinde de hedeflenen tutarın üzerinde performans gösteren koordinatörlük, yüzde 134 hibe ödemesi yaptı." ifadesini kullandı.

TKDK'nin tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda birçok yatırıma yüzde 40 ile 70 arasında hibe desteği sağladığının altını çizen Ceylan, şunları kaydetti:

"TKDK, Çorum'da bugüne kadar 201 milyon lira yatırım tutarına sahip 655 projeye 96,3 milyon lira hibe sağladı. Sağlanan bu hibenin 89,5 milyon lirası 2019 yıl sonu itibarıyla yatırımcılara ödendi. Yeni imzalanacak sözleşmeler ve 2020 yılında çıkılacak proje çağrıları hariç olmak üzere 2019 yılından devam eden 14,4 milyon lira yatırım tutarlı 12 projeye ise 2020 yılında 6,8 milyon lira hibe ödenecek."

Köy Toplantıları Projesi

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilerin kurumdan beklentilerini öğrenmek amacıyla Köy Toplantıları Projesi hayata geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, proje kapsamında merkeze bağlı Turgutlu köyünde çiftçilerle bir araya geldi.

Proje kapsamında haftanın belli günleri 19.00-21.30 saatleri arasında köylerde çiftçilerle bir araya geleceğini belirten Sarı, toplantılarda çiftçilerin kurumdan beklentilerini öğreneceklerini, ayrıca bakanlığın projeleri hakkında bilgi vereceklerini söyledi.

Kırsalda birim alandan daha fazla verim elde edilmesi için çiftçileri yönlendirmeyi hedeflediklerine işaret eden Sarı, "Bu sayede çiftçilerimizin kazancını artırarak köyden kente göçün önüne geçmek istiyoruz." dedi.

Çiftçilerin yanında olduğunun altını çizen Sarı, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bizleri iyi dinleyip uygulamalarını ona göre yapmalı. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta arilik konusunda seferberlik ilan ediyoruz. Hayvancılıkta ve bitkisel üretimde örnek ve lider şehir olmalıyız. Bu heyecanla başladığımız programda üreticilerimizden bizimle sürekli temas halinde olmalarını bekliyoruz."

Aşgın'dan "hayvan bakımevi" açıklaması

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Hayvan Bakımevinin Türkiye'nin bu alanda hizmet veren yerler arasında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, bakımevinde yalnızca sokak hayvanlarının değil, bölgedeki yabani hayvanların da bakımını üstlendiklerini aktardı.

Vatandaşların ya da ilgili kamu görevlilerinin doğada yaralı bulduğu vahşi hayvanları alıp sağlıklı hale getirene dek beslediklerini belirten Aşgın, şunları kaydetti:

"Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevinde vatandaşlar ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan kartal, şahin, baykuş, leylek, kurt, karaca, porsuk gibi yabani hayvanları ağırlıyoruz. Onları tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıyoruz."