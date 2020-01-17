Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesini yarıyıl tatili süresince gezen öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edilecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, yarıyıl tatiline giren öğrencileri Kültür Park'taki 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ni gezmeye davet etti.

Müzede, 15 Temmuz darbe girişimi ve halkın darbeye karşı direnişinin fotoğraf ve videolarla anlatıldığını belirten Aşgın, müzede ayrıca Çorumlu demokrasi şehitlerinin bal mumu heykelleri ile kişisel eşyalarının sergilendiğini aktardı.

Aşgın, kentteki bütün öğrencilerin müzeyi gezmesini sağlamayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Bütün öğrencilerimizi yarıyıl tatilinde 15 Temmuz Şehitleri Müzesini gezmeye davet ediyorum. Gezinin ardından öğrencilerimize tatil süresince kek ve meyve suyu ikram edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sağlık Müdürlüğü kaynak sularını inceleyecek

Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Ömer Sobacı, Çorum'daki kaynak suyu üretim tesisleri, kaplıca, yüzme havuzları ve ambalajla su satışı yapan yerlerden numune alınarak hijyen denetimi yapılacağını bildirdi.

Sobacı, Valilik toplantı salonundaki Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün kentteki kaynak suyu üretim tesisleri, kaplıca, yüzme havuzları ve ambalajla su satışı yapan yerlerden numune alınması için görevlendirildiğini belirtti.

Numunelerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen laboratuvarlarda hijyen açısından denetleneceğini anlatan Sobacı, "Su numunelerinin analiz raporuna göre tespit edilecek uygunsuzlukların ve denetimlerde tespit edilmesi halinde olumsuzlukların yasal süreleri içinde işletme sahiplerince giderilmesine, aksi takdirde mevzuatta yer alan yaptırımların uygulanmasını kararlaştırdık." dedi.

Lokantacılar istişare yaptı

Çorum'da faaliyet gösteren lokantaların işletmecileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğindeki istişare toplantısında bir araya geldi.

Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı başkanlığındaki toplantıda, Aşçı ve Lokantacılar Odası'na bağlı esnafın sorun ve talepleri değerlendirildi.

Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, lokantaların hijyen kurallarına önem vermesi gerektiğini söyledi.

Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı ise istişare toplantısının verimli geçtiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş, Gıda Kontrol Müdürleri Perihan Çakmak Durna ile Erdem Kolabaş katıldı.

Sungurlu Belediyesinden öğrencilere okuma seti

Sungurlu Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek 569 ilkokul birinci sınıf öğrencisine karne hediyesi olarak "okuma seti" verdi.

Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilere karne hediyelerini verdi.

Sarıyüce, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in yarıyıl tatili için çocuklara hediye gönderdiğini belirterek, gelecek yıllarda da kitap dağıtmayı hedeflediklerini kaydetti.