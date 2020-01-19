Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sosyal hizmet kurumlarında kalan çocuklara yönelik "Değerler Eğitimi" yarışması düzenlendi.

Umre ziyareti ödüllü yarışmada Çorum Çocuk Evleri Sitesi öğrencilerden Arzu Karayel ve 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi öğrencilerinden Selahattin Bedirhan Kıymacı birinci oldu.

İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Biçer, dereceye giren öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Törende ayrıca, TDV Çorum Şubesi yönetimince yarışma ikincilerine 500'er lira, üçüncülere de 300'er lira para ödülleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitap seti hediye edildi.

TARSİM bilgilendirme toplantısı

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik Tarım Sigortası (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonundaki toplantıda çiftçilere TARSİM'in çiftçilere sağladığı faydalar anlatıldı.

Toplantıda TARSİM Ankara Bölge Müdürü Hanefi Can ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Arzu Özkader, TARSİM'in çalışma alanına giren bitkisel ve hayvansal ürün sigortaları, sigorta kapsamındaki ürünler ve riskler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, çiftçileri son müracaat tarihlerini geçirmemeleri konusunda uyardı.

Üreticilerin bir an önce sigorta poliçelerini yaptırması gerektiğini dile getiren Sarı, TARSİM'in çiftçilere önemli faydalar sağladığını vurguladı.

Mahmut Tunaboylu anıldı

Çorumlu gazeteci-yazar Mahmut Tunaboylu, vefatının 18'inci yılında kabri başında anıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, vefatının 18. yılı dolayısıyla Tunaboylu'nun Ulu Mezarlık'taki mezarında anma etkinliği düzenledi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Tunaboylu için dua edildi.

Katılımcılar, Tunaboylu'nun kabrine karanfil bıraktıktan sonra mezarlıktan ayrıldı.

Anma programına, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Tunaboylu'nun ailesi ve yakınları katıldı.