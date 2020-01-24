Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, üreten nesiller yetiştirmek için çabaladıklarını bildirdi.

Sarı, kentteki mesleki ve teknik liselerin yöneticileriyle Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda bir araya geldi.

Eğitim öğretim yılı ilk döneminin değerlendirildiği toplantıda konuşan Sarı, üreten nesil yetiştirmede en büyük görevin meslek liselerine düştüğünü söyledi.

Üretenin tüketim çağında güçlü olduğunun altını çizen Sarı, "Gayemiz tüketen değil, üreten nesil yetiştirmektir. Bu tüketim çağının diğer yüzü üretimdir. Hangi tarafta yer alırsak ulusumuz da buna göre şekillenir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman, üretim boyutunun ilk basamağında yer alan meslek liseleri öncü konumda olmalıdır." dedi.

"Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi" toplantısı

Çorum'da "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi" toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasındaki toplantıda meteorolojik olayların Çorum'a etkileri bilimsel veriler üzerinden tartışıldı.

Yüksel, İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı'nın amacı, stratejisi ve ileriye dönük hedefleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile bazı ilçe belediye başkanları katıldı.

Çorum Belediyesi kitap fuarına hazırlanıyor

Çorum Belediyesi 9'uncu Geleneksel Kitap Fuarı, 20 Mart'ta açılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Çorum tarihinin en kapsamlı fuarını yapacaklarını aktardı.

Bu yılki fuarda ünlü yazar ve şairleri Çorum halkıyla buluşturacaklarını belirten Aşgın, "Kitap Fuarı'nın ihalesi 27 Ocak Pazartesi günü Belediye İhale Salonunda gerçekleştirilecek. Kültür ve edebiyata gönül vermiş, kitapsever hemşehrilerimiz ünlü yayınevleri ve yazarlarla buluşacak. Bundan sonra da Çorum'da kültür ve sanata yönelik faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Rektörü Öztürk'ten Argun'a ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun'u ziyaret etti.

Hitit Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Öztürk, ziyarette Argun'a ilahiyat fakültesi bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Fakültenin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra birçok organizasyona da imza attığını vurgulayan Öztürk, Argun'dan 2020 yılında düzenlenecek ulusal ve uluslararası bazı etkinlikler için destek istedi.

Ziyarette Argun ve Alkan, ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.