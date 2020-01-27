Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, ilde hayvansal salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla canlı hayvan taşımacılığına yönelik denetimlerin başlayacağını bildirdi.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili mevzuatları gereği il içi nakillerde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi bulundurulmasının zorunlu olduğunu, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde belgelerin görevliler gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İl dışına sevk edilecek hayvanlarda ise veteriner sağlık raporu bulundurulmasının zorunlu hale getirildiğinin altını çizen Sarı, "Hayvan hareketleri nedeniyle hayvan hastalıklarının iller arasında yayılma riski nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Yıl içinde şap ve çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların il dışına sevkine izin verilecektir. Ömründe ilk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlara ilk aşılamayı takip eden 21-30 gün sonra rapel aşılama yapılacak, takip eden 7 gün sonra il dışına sevkine izin verilecektir." ifadelerini kullandı.

Denetimlere hayvan pazarlarının açık olduğu günlerde ağırlık verileceğini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerimiz kulak küpesiz, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, yıl içinde aşıları yapılmamış hayvanları sevk etmemeli. Kontrollerde belgesiz veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi, kulak küpesi olmayan hayvanları naklettiği tespit edilen hayvan sahiplerine büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 831 lira, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 128 lira, nakil vasıtası sahiplerine ise 2 bin 781 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Şoförlerden depremzedeler için yardım kampanyası

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası, 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, depremden dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlar için harekete geçtiklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Bu zorlu günde Çorumlular olarak kalbimiz Elazığ ve Malatya ile birlikte atıyor. Bu birlik ve beraberlik ile yaralarımızı en kısa zamanda saracağız. Şoförler ve Nakliyeciler Odası olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi buradan belirtmek istiyoruz. Kuru gıda, battaniye, elbise ve ısıtma cihazları gibi acil ihtiyaç duyulan ürünleri oda merkezinde toplayarak deprem bölgesine göndereceğiz."

Sağlıkçılar kan bağışladı

Çorum Sağlık Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Çorum Şubesine ait mobil kan bağış aracı, Sağlık Müdürlüğü bahçesinde sağlık çalışanlarından kan bağışı aldı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da kurum personeliyle kan bağışında bulundu.

Sobacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışı konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla sağlık çalışanları olarak kampanya başlattıklarını söyledi.

Düzenli kan bağışının önemine dikkati çeken Sobacı, "Düzenli kan bağışıyla Kızılay'ın kan ihtiyacı giderilebilir. Kızılay çalışanlarına ve bağışçılara teşekkür ediyorum." dedi.

"Toksoplazmozun Ülkemizdeki Mevcut Durumu" Çalıştayı

Çorum'da Hitit Üniversitesince "Toksoplazmozun Ülkemizdeki Mevcut Durumu" Çalıştayı yapıldı.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Salonundaki çalıştayda Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Seher Topaloğu "Eylem planı", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci "Tek sağlık" konularında sunum yaptı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, çalıştaydan elde edilen sonuçların rapor halinde Sağlık Bakanlığına sunulacağını bildirdi.

Çalıştaya Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi yöneticilerinin yanı sıra farklı illerdeki üniversitelerden öğretim üyeleri ve uzmanlar katıldı.