Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, soğuk ve yağışlı havaya rağmen altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Aşgın, Nadık ve Lozanevler semtlerinde devam eden içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

Belediyenin ihtiyaç duyulan bölgelerde altyapı çalışmalarını program dahilinde sürdürdüğünü, vatandaşların yaşam konforunu artırmak için altyapıya önem verdiklerini belirten Aşgın, "Hava şartları elverdikçe eskiyen isale hattını yeni borularla yeniliyoruz. Şehrimizin bu depodan beslenen bölgelerinde kısa süreli su kesintileri olacaktır. Amacımız bundan sonra hiç kesinti olmadan hemşehrilerimizin suyu gönül rahatlığıyla kullanması. Kış demeden, soğuk demeden, yağmur çamur demeden çalışıyoruz." dedi.

OSB'lerin durumu değerlendirildi

Çorum merkez ile Osmancık ve Sungurlu'daki organize sanayi bölgelerinin mevcut durumu ve ihtiyaçları Vali Yardımcısı Tamer Orhan başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi.

Orhan, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'ler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımı ile işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla kurum temsilcilerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Orhan, kurulumunu tamamlamış OSB'lerin yöneticilerinin, yeni kurulan OSB'lere tecrübeleriyle katkı sağlamasını arzu ettiklerini vurguladı.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş, Sungurlu OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaplan ve Osmancık OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ergün katıldı.

"Ülkemiz, 2020 yılında ekonomik olarak şaha kalkacak"

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Ülkemiz, 2020 yılında ekonomik olarak şaha kalkacak." dedi.

Ahlatcı, kongre süreciyle ilgili bilgi vermek üzere ziyaret ettiği AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğe umutla baktığını vurguladı.

Partililerden, AK parti iktidarları döneminde yapılan çalışmaları halka tekrar anlatmalarını isteyen Ahlatcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve davamıza hep birlikte sahip çıkacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin 2019 yılındaki gelişmeler nedeniyle önemli bir süreçten geçtiğinin altını çizen Ahlatcı, şunları kaydetti:

"İçten ve dıştan onca saldırıya rağmen gücünü milletinden alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve hükumetin istikrarlı politikalarıyla sıkıntılar geride kaldı. 2020 yılında ülkemiz ekonomik olarak şaha kalkacak. İnşallah milletimizin gönlünde yer alarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen eylem yapacak

Memur-Sen, ABD yönetiminin sözde Orta Doğu barış planına karşı yarın eylem yapacak.

Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, sözde barış planının kabul edilemez içeriğe sahip olduğunu bildirdi.

Yıldız, vatandaşları sözde barış planına tepki göstermek amacıyla desteğe davet ederek, "Cuma namazı çıkışında Hürriyet Meydanı'nda tepkimizi ortaya koyup basın açıklaması yapacağız. Kalbi Kudüs ile çarpan herkesi meydana davet ediyorum." ifadesini kullandı.